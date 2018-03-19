【全國兩會】生態環境部：“藍天保衛戰”基本思路覆蓋四層面

生態環境部部長李幹傑3月19日上午在十三屆全國人大一次會議“部長通道”回答記者提問時表示，關于打好“藍天保衛戰”，主要有四個層面的意思。

第一層意思是突出重點，包括四大重點。一是突出重點改善因子，即PM2.5。二是突出重點區域，包括京津冀及周邊地區，長三角等重點地區。三是突出重點行業和領域，包括鋼鐵、水泥、石化，也包括機動車等。四是突出重點時段，主要是秋冬季。

第二層意思是優化結構，主要包括四方面。一是産業結構，將繼續推動化解過剩産能、淘汰落後産能，推動散亂污企業的整治、工業企業達标排放以及鋼鐵等行業超低排放改造。二是能源結構優化。將加大力度，淘汰及關停不達标的小火電機組，推動燃煤小鍋爐的淘汰改造，穩步推進農村居民燃煤、散煤燃燒的煤改氣工作，着力發展清潔能源。三是運輸結構。着力推動公路運輸轉為鐵路運輸，開展柴油貨車超标排放專項整治，繼續推動淘汰老舊車，大力發展新能源汽車。四是用地結構。繼續大力開展造林種草等綠化行動，大幅增加林草覆蓋率，着力整治露天礦山開采。

第三層意思是強化支撐。一是強化執法督查，二是強化區域聯防聯控，三是強化科技創新，四是強化宣傳引導，讓大家共同打好保衛戰、攻堅戰。

第四層意思是實現目标，使PM2.5濃度明顯下降，重污染天氣明顯減少，大氣環境質量明顯改善，人民群衆的藍天幸福感明顯增強。

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)