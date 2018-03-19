京元電子將配息1.8元，受惠聯發科等客戶釋大單，Q2營收將締新猷

【財訊快報／李純君報導】半導體測試大廠京元電子 (2449) 去年每股淨利 1.88 元，公司將配息 1.8 元，甚有誠意，而就營運績效部分，外資圈傳出，受惠於聯發科(2454)、輝達(NVIDIA)、英特爾、海思、意法半導體等主要客戶釋大單，京元電子第二季營收將挑戰單季歷史新高。京元電去年合併營收 196.87 億元，創營收歷史次高，全年歸屬母公司稅後淨利 22.43 億元，較前年下滑 25.1%，主要是因匯率與業外轉投影響，每股淨利 1.88 元，該公司董事會決議配發 1.8 元現金股利，包括盈餘分配現金股利 1.4 元，及以資本公積發放現金股利 0.4 元，不單配發率高，以京元電 16 日收盤價 31.20 元計算，現金殖利率更達 5.8%。



而就營運績效部分，在安卓手機啟動備貨潮的挹注下，聯發科、豪威 (OmniVision)、德儀、奇景等對京元電子的釋單量明顯自 3 月起增加，為此，法人預估京元電 3 月營收可望月增逾 2 成。



進入第二季後，不單有大客戶聯發科對京元電子釋單量將季增三到四成，海思、英特爾、輝達、瑞薩 (Renesas)、聯詠(3034) 等釋單量也明顯擴大，為此，外資圈估算，京元電子第二季營收季增率將上看 15% 到 20%，並挑戰單季歷史新高，而第三季還會更好。



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