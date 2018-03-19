台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月19日

蘋果傳將在 6 月發表新款 MacBook，最快 4 月起陸續對 TPK、可成、廣達等供應鏈拉貨，啟動新一波拉貨潮。在新功能與低價版 MacBook Air 助攻下，今年 MacBook 銷售有望大增，挑戰全球筆電市占一成的里程碑，出貨年增率更勝於 iPhone 與 iPad，成為今年成長性最強的主力產品，帶旺供應鏈業績。

晶圓代工龍頭台積電（2330）雖受到蘋果 iPhone 供應鏈庫存調整及新台幣兌美元匯率升值影響，今年前 2 個月合併營收表現不盡理想，但隨著聯發科手機晶片、輝達（NVIDIA）繪圖晶片、比特大陸（Bitmain）加密貨幣挖礦運算特殊應用晶片（ASIC）等 16 奈米及 12 奈米訂單轉旺，產能已被客戶包下，並將滿載投片到今年下半年。

台股上週站上一萬一千點大關後，因美國總統川普被市場質疑發動貿易戰，短線賣壓出籠，上週五一度下挫逾八十點，收盤前因英國富時指數季度調整，短短十五分鐘拉抬逾百點，一萬一千點失而復得，週線連二紅。法人指出，美國聯準會（Fed）本週三將公布利率決策，外界預估將升息一碼，但重要的是，若 Fed 會後聲明挺升息的鷹派聲浪高漲，將再度牽動全球投資市場敏感神經。



聯合報

陳菊訪美 將見薛瑞福

李克強連任 弱權總理

美調查現代、起亞汽車

經濟日報

蘋果攻筆電 啟動拉貨潮

台股融券回補 進入高峰潮

全球升息風起 投資新教戰

蘋果日報

靠委託書奪權 金管會要管

抗陸股磁吸 政府推 30 檔納 MSCI

製造業隱形冠軍 8 產業連 4 年成長

中國時報

習近平政權愈穩固 對台愈有利

外資讚台股「頭好壯壯」

台版 ODA 砸 15 億 上半年成案

工商時報

聯發科、輝達、比特大陸包產能 台積接單旺

德中領袖熱線 齊抗美鋼鋁關稅

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自由時報

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美光 CEO︰中國記憶體業 不具威脅

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