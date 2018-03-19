【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五上升，受助於工業生產數據強勁。道瓊斯指數上升 0.3% 至 24,947 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,752 點；納斯達克指數基本持平於 7,482 點。

油價上週五上升，因美股上升。紐約 4 月期油上升 1.9% 至每桶 62.34 美元。金價下跌， 因美元上漲，且市場預期美聯儲將於本週進行首次加息。紐約 4 月期金下跌 0.4% 至每盎司 1,312.3 美元。

香港和內地股市上週五下跌。個股方面，電能實業（6.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年增加 29.6% 且豪派特別股息，股價上升 3.3%；長江基建集團（1038.HK）2017 年股東應佔溢利按年增加 6.4% 略低於市場預期，但股價上升 0.5%；嘉里建設（683.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年上升 41.4% 且增派股息，股價上升 2.9%；中國建築國際（3311.HK） 公布 2017 年核心業務利潤按年上升 22.1% 但遜於預期，股價下跌 3.3%。恒生指數下跌 0.1% 至 31,502 點，國企指數下跌 0.4% 至 12,673 點。上證綜合指數下跌 0.6% 至 3,270 點。

◆ 行業及公司新聞

◇ 長和（1.HK）公布 2017 年業績，收益 4,148 億港元，按年上升 8.5%，股東應佔溢利人民幣 351 億港元，同比增加 6.3%，基本符合市場預期。建議派發末期股息每股 2.07 港元，全年股息共 2.85 港元，同比增長 6.3%。現價相當於 10.9 倍 2017 年市盈率。主席李嘉誠正式宣布退休。

◇ 長江實業（1113.HK）公布 2017 年業績，收入 638 億港元，按年下跌 8.8%，受惠於物業及有關成本同比減少 118 億港元，加上投資物業重估按年增長 84.2 億港元，股東應佔溢利錄得 301 億港元，同比增加 55.2%，高於市場預期。建議派發末期股息每股 1.28 港元，全年股息共 1.70 港元，同比增長 11.1%。現價相當於 8.7 倍 2017 年市盈率。

◇ 泓盈控股（1735.HK）主要於香港承接地基工程、上蓋建築工程及其他建築工程，公司於 2016 年於香港地基及上蓋建築工程行業之市場份額分別約為 0.6% 及 0.03%。2015-2017 財年（截止 3 月 31 日），公司收益分別為 1.8、2.1 及 1.8 億港元；股東應佔溢利分別為 844、3,007 及 2,696 萬港元。2018 財年上半年公司收益同比增長 47.5%，但由於毛利率下滑，經調整純利按年僅上升 15.4%。公司今天起至 3 月 22 日招股，預計 3 月 29 日上市，招股價為 1.5 港元，淨集資額約 7,350 萬港元，市值為 4.0 億港元，相當於 14.7 倍 2017 財年市盈率。

◇ 國泰君安（1788.HK）公布 2017 年業績，收益 31.3 億港元，按年上升 24.3%，股東應佔溢利 12.3 億港元，按年增長 26.7%，基本符合市場預期。建議派發末全年股息共每股 9.0 港仙，同比上升 20.0%。現價相當於 36.7 倍 2017 年市盈率。

◇ 江蘇創新（2116.HK）開發、生產及營銷主要用於減少不良排放物的煉油助劑及油品添加劑，產品向三大國有石化企業銷售佔公司總收入佔比約 90%，2016 年公司市場份額約 1.7%。2014-2016 年，公司收益分別為人民幣 1.1、1.4 及 1.9 億元；經調整股東應佔溢利分別為人民幣 2,352、3,368 及 4,137 萬元。公司今天起至 3 月 22 日招股，預計 3 月 28 日上市，招股價介乎 1.00-1.25 港元，淨集資額約 1.1 億港元（招股價中位數），市值介乎 4.8-6.0 億港元，相當於 9.4-11.7 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)