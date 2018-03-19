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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月16日 交易日  
  
停止融資        融資分配       停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                 過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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群益臺灣加權反1 元大滬深300正2 元大中型100       利勤              昶和     大飲
味全            FH香港正2      富邦科技          信昌化            大統染   宏亞
宏洲            富邦NASDAQ反1  元大台商50        佳大              海悅     立益
嘉裕            正道           富邦摩台          海光              銘旺科   怡華
東華            友旺           富邦發達          世紀鋼            卓越     昶和
大東            同開           富邦金融          威盛              統領     大統染
立益            悠克           元大MSCI台灣      映泰                       錩泰
佳和            川飛           永豐臺灣加權      承啟                       元禎
昶和                           國泰日經225       統懋                       展宇
三洋紡                         元大日經225       太空梭                     康普
瑞利                           元大美債7-10正2   麗臺                       海悅
樂士                           元大美債7-10反1   蔚華科                     映泰
正峰新                         富邦歐洲          華擎                       隴華
億泰                           FH彭博高收益債    嘉威                       麗臺
毛寶                           FH彭博新興債      世芯-KY                    世芯-KY
燁興                           FH富時不動產      捷泰                       傳奇
中鴻                           味全              杜康-DR                    東科-KY
聚亨                           宏洲              陽光能源-DR                鈺邦
千興                           嘉裕              川飛                       華友聯
威致                           東華                                         愛山林
首利                           大東                                         皇昌
麗正                           立益                                         華園
東訊                           佳和                                         遠雄來
華泰                           昶和                                         夏都
茂矽                           三洋紡                                       新天地
錸德                           瑞利                                         欣欣
廷鑫                           力山                                         統領
倫飛                           樂士                                         阿瘦
威盛                           正峰新                                       晨訊科-DR
銘旺科                         華新                                         友佳-DR
統懋                           億泰                                         一零四
翔耀                           毛寶                                         新海
太空梭                         五鼎                                         秋雨
新利虹                         勝一                                         欣高
華映                           燁興                                         台數科
吉祥全                         中鴻                                         南六
憶聲                           聚亨                                         基勝-KY
科風                           千興                                         威宏-KY
建碁                           威致                                         波力-KY
和鑫                           首利                                         泰昇-KY
力特                           麗正                                         政伸
喬鼎                           全友                                         吉源-KY
正達                           東訊
晟鈦                           華泰
新世紀                         茂矽
誠創                           錸德
嘉威                           廷鑫
力銘                           倫飛
亞太電                         威盛
達能                           研華
清惠                           南亞科
慧友                           銘旺科
捷泰                           統懋
互億                           翔耀
天瀚                           太空梭
迅杰                           新利虹
華上                           友旺
元晶                           華映
華冠                           吉祥全
裕豐                           憶聲
寶徠                           科風
日勝生                         建碁
台船                           和鑫
東森                           力特
台南-KY                        喬鼎
康師傅-DR                       正達
聖馬丁-DR                       晟鈦
神州-DR                        新世紀
耀傑-DR                        誠創
同方友友-DR                       嘉威
晨訊科-DR                       力銘
友佳-DR                        亞太電
陽光能源-DR                       達能
精熙-DR                        拓凱
中福                           達興材料
雷虎                           清惠
中視                           慧友
秋雨                           亞翔
慶豐富                         捷泰
                               互億
                               天瀚
                               迅杰
                               華上
                               元晶
                               華冠
                               裕豐
                               寶徠
                               皇普
                               日勝生
                               台船
                               東森
                               台灣高鐵
                               慧洋-KY
                               宅配通
                               群益期
                               台南-KY
                               康師傅-DR
                               聖馬丁-DR
                               神州-DR
                               耀傑-DR
                               同方友友-DR
                               晨訊科-DR
                               友佳-DR
                               陽光能源-DR
                               精熙-DR
                               中福
                               雷虎
                               新海
                               中視
                               秋雨
                               成霖
                               慶豐富
                               信義
                               中租-KY
                               潤泰材
                               波力-KY
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