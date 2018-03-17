〈A股入摩發財術〉布局人民幣前 你可以先關注3件事情

今 (2018) 年 6 月 A 股將正式入摩，市場積極卡位入摩錢潮，投資風向球明顯轉向中國，連帶人民幣走勢備受關注，專家建議，投資人布局人民幣前，可以先留意美國升息態度、中國官方策略以及市場需求等 3 件事情。

根據中金公司預估，A 股今年被 MSCI 納入所帶來的資金規模在 150 至 200 億美元左右，未來 5 到 10 年內，將帶來 2 兆人民幣的增量資金，而這也將助於緩解人民幣貶值的趨勢。

其實，相對於其他外幣，人民幣匯率趨勢相對複雜，觀察各大外銀今年對人民幣走勢的看法，普遍持中性或偏升看法，其中，瑞銀預估人民幣兌美元匯率於 6.3 至 6.4 區間波動，匯豐銀則上調人民幣兌美元預測至 6.2。

整體來看，影響人民幣走勢的因素主要有三，包括第一是聯準會升息態度，市場預期美國今年恐怕升息不只 3 次，推升美元指數上漲，人民幣匯率短期恐承壓，不過，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰 (Tai Hui) 指出，美元目前仍高於歷史的均值，即便短期有反彈，今年美元走弱趨勢不變，而人民幣相對於美元，今年仍有升值的空間。

第二是中國官方政策，渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，今年全球經濟展望仍看好景氣同步復甦，為中國經濟調整帶來機遇，中國防範金融風險去槓杆，以及嚴厲的房地產緊縮政策，預期今年經濟成長幅度自去年的 6.9% 降為 6.5%。

他認為，貨幣政策方面，雖然中國央行不會動用基準利率，但在公開市場操作與借貸利率預估緩步上升，這透露出中國政策不會與美國的升息循環有所背離，中國市場利率走升對人民幣匯率帶來支撐效果，且中長期隨著中國經濟基本面改善，人民幣匯率有望繼續走強。

第三則是市場需求，在 A 股入摩題材助攻下，估計將擴大人民幣的需求，其穩定性也會跟著提高，並吸引國際資金持有人民幣資產，以台灣為例，根據央行最新統計，截至今年 2 月底的人民幣存款，仍穩住 3200 億之上。

外匯人士認為，今年中國經濟穩健復甦加上 A 股入摩題材，助於人民幣國際化並擴大其需求，進而支撐人民幣匯價，建議投資人可以增持人民幣，做為資產配置的一部分。