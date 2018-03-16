靠著幫印度富豪們管理資產 他也成了億萬富豪

靠著幫印度的富豪們管理資產，Nirmal Jain 已經成為全球增長最快的主要經濟體中的億萬富豪。

Nirmal Jain 掌管 IIFL 控股公司，在孟買銀行的戶頭中，管理的富豪私人財富資金高達 200 億美元，在過去的 12 個月中，整整翻了一倍多，同時也推升了的個人淨資產，根據彭博億富豪指數（Bloomberg Billionaire Index）的數據，本周首次達到 10 億美元。

印度人口數是全球第 2 大，在總理莫迪的「廢鈔」政策下，將儲蓄推向了金融體系。51 歲的 Jain 表示，印度年輕且蓬勃發展的勞動力將支持其未來幾年的經濟成長，千禧世代的人口占印度人口的 1/3 以及大部分收入。

Jain 說，印度的大部分富豪都是第一代創富，財富並非靠繼承而來，對創業和投資理財有很大的熱情，這樣的客戶非常實用。

Jain 掌管的 IIFL 公司去年在私人財富部門業績大為成長，獲利大增 3.63 億美元，成長率 32%，管理的資金達到 200 億美元，傲視另一大財富管理公司 Kotak 去年中公布的管理資金 170 億美元。

IIFL 的財富部門負責管理高達 1 萬個高淨值或超高淨值的私人財富，每位客位約有 300 萬美元的潛在或實際金融資產。此外， IIFL 還計劃推出金融和資本市場業務。

Jain 的財富主要來自 IIF 的 23% 股權，其中一些股份透過控股公司間接擁有。他和他的妻子還對折扣經紀服務在線交易商 5Paisa 進行投資。

1989 年起，Jain 在印度斯坦聯合利華找到第一份工作； 1995 年，創立一家股票研究公司，也就是現在的印度 Infoline 或 IIFL 集團。

到了 2000 年，Jain 成為印度網上交易網站最早的創辦者之一，網路後來多元化提供人壽保險和共同基金分配、股票和其他金融服務。現在該集團擁有 13000 名員工，從瑞士到模里西斯都設有辦事處，並吸引多倫多保險公司 Fairfax 成為 IIFL 的最大股東。