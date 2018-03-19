無信用卡族注意了！悠遊卡首波可綁定3銀行帳戶 每日最高自動加值3000元

悠遊卡公司今 (19) 日宣布，悠遊卡與銀行帳戶連結正式上線，成為國內第一家開通帳戶連結提供自動加值服務的電子票證，目前可提供申辦悠遊卡帳戶連結自動加值服務的金融機構包括：台北富邦銀行、新光銀行及兆豐銀行。

悠遊卡公司表示，即日起悠遊卡持卡人只要向銀行申辦帳戶連結，就可將記名悠遊卡與金融帳戶設定連結，當消費餘額不足時，可啟動自動加值並完成交易。

悠遊卡公司董事長林向愷表示，悠遊卡除了做為交通票證外，是許多民眾經常使用的小額消費支付工具，目前悠遊聯名卡結合信用卡，可以享受自動加值的便利，但許多無信用卡的年輕人以及學生就無法享受自動加值的便利。

因此，林向愷指出，悠遊卡這次推出的「帳戶連結自動加值」就是提供無信用族群服務自動加值的便利服務，同時，家長可以為小孩的學生證綁定帳戶、子女也可以為家中長輩的敬老卡或社福卡綁定帳戶，享受自動加值的便利。

悠遊卡帳戶連結自動加值正式上線後，除了原本可以自動加值的悠遊聯名卡或悠遊 Debit 卡、押金制悠遊卡之外，針對已記名之造型卡、普通卡、學生卡、優待卡、敬老愛心卡及各縣市政府核發的市民卡，均可向有開通帳戶連結服務的銀行申請綁定金融帳戶。

而綁定完成後於台北捷運悠遊卡加值機（AVM）或全家便利商店 FamiPort 機台感應開啟自動加值功能後，就可享有自動加值服務，但現階段捷運、高鐵等閘門係採離線作業，故無法進行自動加值。

悠遊卡公司表示，每張悠遊卡限定連結一個金融帳戶，記名卡與帳戶同為本人，則不限綁定張數，記名卡與帳戶不同人，持卡人與帳戶所有人需為配偶、直系血親或監護人等關係。

若手中的悠遊卡尚未完成記名，可自行於悠遊卡官網或下載手機 Easy Wallet APP 完成記名。每次自動加值金額為 500 元或 1000 元、每日最高金額為 3000 元，每個存款帳戶每月最高可提供他人悠遊卡自動加值總額達 3 萬元。