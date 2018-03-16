【永豐期貨】台指選擇權盤後－尾盤權值股拉抬 台股翻紅力守11000

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 25 點至 11016 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 11.7 點，電子期轉為逆價差 - 0.63 點，金融期轉為逆價差 - 0.42 點。現貨部分，三大法人買超 4.69 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4170 口至 11187 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 6739 口至 41721 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4028 口至 17475 口。

週四美國股市在通俄門與貿易戰影響下，道瓊收高但科技股收跌，亞股普遍以小低盤開出，加權指數早盤小幅開低後賣壓湧現，受到盤中傳出川普有意撤換國家安全顧問消息，以及美國科技股拉回影響，電子股壓力沉重成為盤中領跌元兇，蘋概三王全面走低且台塑四寶也同步疲軟，拖累台股盤中下跌逼近百點，亞股也同步出現調節賣壓，中日韓股市盤中跌點一度加大，所幸尾盤在台灣 50 與中型 100 指數調整成分股權重，一點過後大單敲進相關成分股拉升指數翻紅，終場加權指數上漲 9.25 點至 11027.7 點，成交量能 1665.3 億，較前一日增加 535.8 億。技術面來看，週五日 K 終結連二黑但仍失守 5 日線，所幸均線多頭排列且全數翻揚向上，多方仍力守 3/12 帶量中紅 K 中值不破，指數仍有挑戰前高機會，但創高後仍面臨量價與指標雙背離疑慮，建議偏多操作但不宜過度追高。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.61 降至 1.55，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.4% 降至 13.21%，賣權平均隱含波動率由 17.5% 降至 16.28%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。