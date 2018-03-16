【日盛投顧】尾盤爆量回升 加權暫守5日線

◆盤勢分析

1. 美股四大指數漲跌不一，周五晨間亞洲股市承壓，台股早盤以小低盤開出，隨即震盪走低，盤中最低 10,933.4 點，一度失守 5 日線。但因盤後富時指數將進行調整，在 5871 中租 - KY 帶領金融類股一點過後放量快速拉升，最終收盤指數由黑翻紅上漲 9.25 點，漲幅 0.08%，收在 11,027.27 點，再度站回 5 日線之上，成交金額擴增至 1,665.3 億元。OTC 指數收盤上漲 0.01%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股高檔區間震盪，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：周五台股爆量上漲，但現階段價量配合得宜，後續上漲是否能持續出量。

(3) 技術指標：9 日 KD 與 MACD 仍屬偏多格局，且周 KD 再度黃金交叉，出現轉強跡象。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 3.48 億元；外資 15.64 億元、投信 + 0.09 億元、自營 - 12.25 億元。

金控股撐盤 矽晶圓、生技股吸睛

1. 電子類股

(1) 矽晶圓：

供需持續吃緊，早盤市場傳 6488 環球晶即將對 2330 台積電提出漲價的訊息，周五股價量出走揚；帶動 6182 合晶、5483 中美晶逆勢上漲。

(2) 遊戲軟體：

6180 遊戲橘子受惠天堂 M 熱賣，2017 年 EPS0.17 元優於市場預期，股價開高震盪，帶動 6111 大宇資以接近漲停作收。

(3)DRAM：

DRAM 供給呈現緊繃，1Q18 漲價幅度優於預期，03/2017 持續調漲，2408 南亞科再創波段新高，2344 華邦電維持小漲。

2. 非電子類股

(1) 塑化：

1305 華夏 2017 年 EPS2.58 元，配息 1.8 元，1Q18 獲利持續走高，盤中股價震盪上揚；1303 南亞、1326 台化即將召開董事會，市場高度期待高配息，資金進駐，全天維持小漲。

(2) 生技：

類股股價基期低，加上交易所即將召開「生技醫療產業」業績發表會，生技族群近日持續走長，4168 醣聯連續兩天漲停；4180 安成藥、4121 優盛尾盤緩步走高；4137 麗豐 - KY 再創波段新高。

(3) 金控股：

周五一點過後金控族奮力撐盤，2888 新光金、2889 國票金、2890 永豐金、2885 元大金、2881 富邦金爆出大量上漲。