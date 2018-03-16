【華冠投顧】丞唐講股：台股本周高檔震盪 觀望國際情勢-何丞唐 分析師

台北股市早盤以小跌 8 點的 11010 點開出，隨後由於電子權值股及金融股走弱，因此大盤一度下跌 84 點，最低來到 10933 點，失守 11000 整數關卡，所幸在午盤之後，見買盤急單湧入，包括 2330 台積電、2317 鴻海，及金融權值股等見向上走揚，使得終場加權指數逆轉收紅，終場收在 11027 點，上漲 9 點，成交量為 1663 億元。

盤面上，2888 新光金、2344 華邦電、2883 開發金、3481 群創、2890 永豐金、2885 元大金、2409 友達、2303 聯電、2353 宏碁、6153 嘉聯益等收出量收紅；2891 中信金、3231 緯創、2317 鴻海、2002 中鋼、2337 旺宏、2371 大同、2367 燿華等則以黑作收。

大盤本周呈現高檔震盪態勢，美股也因中美貿易戰疑雲，使投資人觀望股市。其中，根據美銀美林報告指出，若川普宣布加重力道的保護主義措施，新興市場中因全球供應鏈間接受創點名台灣、南韓和馬來西亞。後續仍觀察國際態勢及美股動態，在大盤漲多並且不確定因子增加之下，個股操作宜審慎。

※以上內容由華冠投顧 何丞唐 分析師 整理提供，

投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。