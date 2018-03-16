【大行報告】大和﹕太地(01972-HK)內地業務具良好執行力

太古地產(01972-HK)在周四已公布2017年全年業績，大和於報告內指出太地在中港兩地的商業地產業務正在擴展，對太地租金收入可產生正面作用。

太地在港島東區發展正加快，其中太古坊一期預租已達到75%，並且成功吸引不少會計師事務所及律師事務所前往進駐。該行相信將會促使港區東區將會逐步成為香港第二區商務區。由於港島東區商廈租金較中環商廈租金低50%，認為該區租金有不少上升空間。

大和又指出太地目前在灣仔擁有兩個戰略據點，相信未來太地擁有更清晰重建計劃，這有助太古廣場向東擴展計劃。該行又指出太古廣場辦公室現貨租金已從2016年底起回升，同時太古廣場的商戶銷售額已有上升，相信未來大太古廣場會成為另一個大中環地區。

大和又指出太地從政府獲得北京三里屯零售項目30萬樓面，同時又正商議取得位於上海前灘項目的50%股權。太地位於廣州﹑成都及北京零售項目銷售額分別上升27%﹑49%及60%，反映出太地在內地業務擁有良好執行力。該行予太地目標價為34.2元，評級為「買入」。

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