【港股解碼】夜色太美太溫柔，都是烤鴨惹的禍

不知從什麼時候起，烤鴨成了北京的特色美食，無論是當地居民，還是外來遊客，都要上“全聚德”去聚一聚，上便宜坊去嘗一嘗。而如今的北京烤鴨界，也早已不是全聚德一家的天下，便宜坊、金百萬、大董烤鴨相繼崛起，群雄逐鹿，決戰京城，那麼又是誰家的烤鴨更脆更鮮更嫩，更能抓住消費者的胃口呢？

這是一場味蕾的挑戰賽，也是各家之間的爭霸賽......

如果說，全聚德是誕生於1864年的中華老字型大小，那麼誕生於1992年的金百萬就是新時代的烤鴨小子。前者在中小板，後者在新三板，都是前景無限，同在烤鴨界，又難免要被拿來比較，那麼又是誰更勝一籌呢？

業績大比拼

2018年，全聚德與金百萬先後發佈了業績公告。先來看全聚德，在2017年全年，全聚德共錄得營業總收入人民幣18.57億元，相比2016年同期同比上漲了0.51%；錄得營業利潤1.99億元，相比2016年同期同比上漲了2.18%；錄得歸屬於上市公司股東淨利潤1.43億元，相比2016年同期同比上漲了2.16%。

金百萬2017主要財務數據和指標

來源：全國中小企業股份轉讓系統

再來看金百萬，在2017全年，錄得營業總收入人民幣3.02億元，相比2016年同期同比上漲了1.70%；錄得營業利潤0.42億元，相比2016年同期同比下降了9.99%；錄得歸屬於掛牌公司股東的淨利潤0.31億元，相比2016年同期同比增長了1.49%。

從以上數據可以看出，雖然北京烤鴨界競爭激烈，但是全聚德依舊憑藉其老字型大小的地位與名聲佔據著優勢；同時，縱觀2014-2016年期間，全聚德與金百萬的各項數據可以發現，目前金百萬的處境比較微妙。全聚德的頂峰時期是在2012年，營收額達到了19億，雖然此後業績不再飛速上漲，但是一直保持在18億上下浮動。反倒是金百萬，在這三年期間的營業收入分別為4.08億、3.24億、2.28億，竟一直處在下降狀態，2017年算是小幅上升。

這也反映出烤鴨市場競爭之激烈，在各類烤鴨的攻勢之下，全聚德體量較大，尚可保存實力，金百萬這樣體量較小的就比較容易受到影響。但是全聚德也許已經到達行業天花板，再難取得大的突破，金百萬則還有進步空間，2017年的小小回暖，或許是進步的開始。

外賣轉型：19.9是不是妙招？

前兩年，外賣風開始席捲全國，不管是學生黨，還是上班族，都享受著在手機上輕輕一點就能坐等用餐的愜意。大街上一個個閃過的小藍、小黃的身影也越來越常見。當消費者在享受的時候，餐飲業的商家們卻是迎來了嚴峻的考驗，是否加入外賣大軍？如何加入外賣大軍？都成了亟待解決的問題，這也是烤鴨經營者們不能逃避的問題。

金百萬，作為一家主打烤鴨的企業，在外賣轉型方面算是比較機靈的。日常上班族或者學生黨，往往不會在外賣上一頓點上一大只烤鴨，這也是烤鴨外賣的一個難點。而金百萬則對烤鴨做出了改造，原價99元的烤鴨套餐，按照分量組合拆分，19.9元一份，下單率極高。

全聚德似乎沒有金百萬這麼順利，2016年，全聚德提出“互聯網+”發展策略，4月份開始試水外賣業務，推出外賣平臺“小鴨哥”。無奈“小鴨哥”並不受消費者的歡迎，上線不久便受“冷落”。

但是外賣業務似乎只能是錦上添花，而不能雪中送炭，對於急需發展的金百萬來說，雖然搶佔了外賣先機，但是營業收入數額的上升度依舊需要操心。而全聚德即便外賣業務“不鹹不淡”，近年來的營收依舊比較穩定，歸屬於上市股東淨利潤和扣非淨利潤穩固增長。

實際上，自2015年以來，金百萬便開始尋找轉型契機，先是上線了外賣平臺，再是籌備了上線准成品外賣專案U味兒，計畫利用“准成品+智能鍋”的組合打開在家做飯的市場。在這項計畫中，消費者購買智能鍋後，可在金百萬U味兒APP上購買食材和料包，輕鬆在家做飯。但是這個計畫似乎並沒有得到消費者的認可，傳統一點的依舊堅持去菜場買菜回家做飯，時尚一點的依舊堅持動動手指點點外賣。

在此項計畫擱淺之後，金百萬依舊處於積極嘗試的狀態。2018年年初，金百萬聯合來相會共同成立了雙品牌餐飲門店，不知道這次的效果會如何。一直在路上的金百萬，總有一天，會找到適合自己發展的道路。

作者：施琳慧

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