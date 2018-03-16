測央行總裁楊金龍底線？新台幣早盤續升破29.15

中央銀行總裁楊金龍表示「絕無楊金龍防線」，不會力守新台幣在 29 至 30 元區間，市場持續測試央行總裁的新台幣匯率底線，即便今（16）日台股開跌、韓元走弱，新台幣兌元早盤續升，並升破 29.2 元，一度來到 29.149 元、升值 5.1 分。

雖然美國新公布的經濟數據大多是利多消息，但市場仍擔憂美國總統川普貿易政策，美股收盤漲跌互見，其中道瓊工業指數終場上漲 115.54 點，收在 24873.66 點；那斯達克指數則下跌 15.07 點，收在 7481.74 點。台股今日開盤跌 8.21 點，加權股價指數以 11010.24 點開出，目前下跌 50 餘點。

國際匯市部分，亞洲主要貨幣升貶互見，其中韓元走弱目前來到 1071.25 韓元兌 1 美元，日圓則升值，但也從 105.91 拉回至 106 日圓兌 1 美元震盪，而人民幣兌美元中間價 6.3340 元，較前一交易日中間價大貶 199 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，雖然台股走跌及韓元走弱，新台幣兌美元今日以 29.2 元平盤開出後，一度回貶來到 29.228 元、貶值 2.8 分，但市場持續測試央行總裁楊金龍的新台幣匯率底線，新台幣兌美元隨後升破 29.2 元，一度觸 29.149 元、升值 5.1 分。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』