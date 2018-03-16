離職員工控訴沃爾瑪 與亞馬遜競爭中有作弊行為 銷售額具誤導性

美國零售業巨頭沃爾瑪，日前遭前業務發展總監提告，指控公司面對電商巨頭亞馬遜來勢洶洶的挑戰，竟發表具誤導性的電子商務銷售數字，但他卻因為向高層舉發此錯誤而被解雇，認為公司違反沙賓法案以及多項加州法律。

沃爾瑪 (WMT-US) 前業務發展總監 Tri Huynh，認為沃爾瑪在推動電子商務的「快速成長時」，違反創辦人 Sam Walton 的誠信原則精神。Huynh 指控沃爾瑪進行各種不法行為，包含商品被標上錯誤價格，使沃瑪爾可以收取更多交易傭金，並且沒有妥善處理客戶退貨，藉此為銷售灌水。



Huynh 在提交給舊金山美國地方法院的投訴中表示，沃爾瑪為了擴大市佔，和奪回被亞馬遜搶走的地位，在競爭過程中有作弊的行為，但沃爾瑪的內部控管不當，沒有發現這些問題。



Huynh 指責沃爾瑪在線上交易市場，向賣家收取過高的銷售佣金，佣金一度上漲至 15％，而正常情況下為 6％-8％。他還表示，沃爾瑪沒有處理價值超過 700 萬美元的退貨，使 2015 年 9 月至 2016 年 3 月的商品銷售額增加。



而他多次對公司內部控管進行投訴，在引起美國電子商務總監 Marc Lore 的關注不久後，在 2017 年 1 月突然被公司解雇，解雇原因為公司針對表現不佳的員工進行裁員。



沃爾瑪的發言人 Randy Hargrove 表示，這宗起訴是來自一名不滿的前員工，他在調整業務時被解雇。Hargrove 指出：「我們對於這些指控都很認真地對待，並在被提及時進行了調查，但調查結果沒有發現公司有任何行為不當的跡象。」他補充道，沃爾瑪將積極地為自己辯護。



此案件名為 Huynh v Wal-Mart Stores Inc 等人，美國加州北區法院第 18-01631 號。

Walmart 股價日線走勢圖

沃爾瑪 15 日收盤下跌 0.18% 至每股 87.51 美元。