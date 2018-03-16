《時代雜誌》《財星》找買主：要價上看18.4 億美元

美國媒體巨擘 Meredith (MDP-US) 已聘請顧問，實體拋售旗下品牌，如著名的《Time 時代雜誌》、《Fortune 財星》、《Money》、及運動媒體《Sports Illustrated》等。Meredith 週四 (15 日) 收盤股價下跌 0.82% 來到 54.50 美元。

Meredith 股價日線趨勢圖

據《路透社》報導，「時代雜誌」是 Meredith 今年 1 月花了 18.4 億美元併購而來。但 Meredith 希望把主力聚焦在女性讀者上，而「時代雜誌」的讀者大多數屬於男性。

Meredith 的其他品牌包括了 Better Homes＆Gardens（裝亮你家及庭院），Family Circle （家庭圈）和 Martha Stewart Living（Martha 的生活指南）等。

報導指出，Meredith 已尋求花旗 Citigroup (C-US) 及投資公司 Houlihan Lokey (HLI-US) 來找尋相關買家，目前的買主為億萬富翁及慈善家的機率較大。

Meredith 執行長 Steven Lacy 月初在德意志銀行 Deutsche Bank (DB-US) 的會議上層表示，「正在探索（雜誌）投資組合的一些額外變化，包括品牌和業務的分拆。有些品牌和業務可能會在不同的集團下表現的更好」。

目前雜誌們的價值落在哪裡。據其中一位人士稱，《財星》與《Money》在 12 個月的裡的財報顯示，利息、稅收、折舊和攤銷（EBIDTA）前盈利產生了超過 2000 萬美元的收入，而《時代雜誌》的 12 個月 EBITDA 獲利高達 3000 萬美元。

《時代雜誌》吸引 Meredith 的地方是如何在數位廣告中建立規模。Meredith 是從傳統出版業起家，近期也一直希望爭奪讀者熒幕上的目光。

與《時代雜誌》達成的併購案使 Meredith 的美國每月獨立訪問者衝破 1.7 億人，而每年的視頻點閱率更是達到 100 億觀看次數。

Meredith 收購《時代雜誌》時獲得了著名共和黨支持者、億萬富翁兄弟 Charles 及 David Koch 的 6.5 億美元的資助。