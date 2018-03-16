美股盤前─貿易戰疑慮未除 指數期貨漲跌互見

美國總統川普對中國施壓，要求將中國對美貿易順差，減少 1,000 億美元，導致貿易戰疑慮升溫；週五 (16 日) 美股盤前交易中，指數期貨漲跌互見。

台北時間週五晚間 8 點 52 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 0.03%，標普 500 期指上漲 0.06%，那斯達克期指下跌 0.01%。

川普打算對中國進口商品加徵關稅，金額高達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，可能多達上百項；之後又進一步對中國施壓，要求將中國對美貿易順差，減少 1,000 億美元。

美國統計局數據顯示，2017 年，美國對中國貿易逆差，高達 3,750 億美元，在美國全球貿易逆差 (5,660 億美元) 中，占 3 分之 2。

科恩請辭後，白宮首席經濟顧問一職，由保守派經濟分析師柯德洛 (Larry Kudlow) 出任，他認同川普課徵「鋼鋁重稅」、對中國採取強硬態度等作法，也支持強勢美元。

據傳川普下一個打算開除的對象，是國家安全顧問麥克馬斯特 (H.R. McMaster)。

歐股方面，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.19%，德國 DAX 指數上漲 0.48%，法國 CAC 40 指數上漲 0.04%，英國 FTSE 指數上漲 0.10%。

大宗商品方面，黃金期貨上漲 0.17%，至每盎司 1,320.00 美元；原油期貨上漲 0.28%，至每桶 61.36 美元。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數下跌 0.19%，至 89.97。