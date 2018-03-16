恒生：港元觸7.85不足為奇 屆時金管局料出手干預

港匯近期不斷走低，引發市場對資金流出香港的憂慮。美銀美林昨 (15) 日發表報告指出，由於缺乏大型招股活動且金管局不增發外匯基金票據，預計港匯將於今年第 2 季觸及 7.85 的弱方兌換保證水平，並可能觸發 800 億港元資金流出港元，而香港銀行最快今年第 4 季上調貸款基準利率 - 最優惠利率 (P)。

美銀美林昨在報告中維持去年中所作預測，即港匯將於今年第 2 季觸及弱方兌換保證水平。

香港《文匯報》報導，美銀美林新興亞洲固定收益 / 外匯策略師 Ronald Man 在報告中指出，目前香港銀行體系總結餘在 1800 億港元，相信要在金管局「吸走」800 億港元，使總結餘下降至少於 1000 億港元，才會對香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 產生具意義的影響，並使港元利率開始與美元利率匯合。

美銀美林料要在金管局吸走 800 億港元，才會對 Hibor 產生具意義的影響。 (圖：香港財資市場公會)

「如此大規模資金撤出港元可能是雙向兌換保證實行以來前所未有，但並非深不可測。」Ronald Man 預料，降低 800 億港元總結餘的市場操作，可能在港匯首次觸及 7.85 的 1-2 個月內發生。

Ronald Man 表示，過去當資金流入令港匯觸及 7.75 強方保證時，金管局曾經在 1 個月內注入相若規模的港元。這是金管局在現行框架下首次作出這類操作，在這段期間，港元利率短期波動可能增加。

恒生銀行首席經濟師、經濟研究部主管薛俊昇亦發表報告指出，美國聯準會 (Fed) 在 3 月升息後，或於 6 月再次升息，港元在未來數月觸及 7.85 不足為奇。美國利率較高令資金流出香港，意味港元或持續受壓。當港元觸及 7.85，金管局將會賣出美元並買入港元，從而降低香港銀行體系總結餘的水平。

薛俊昇表示，銀行體系總結餘是資金過剩的指標，目前維持於約 1800 億港元的高位。當總結餘降至極低的水平，例如數十億港元，目前接近零的銀行同業隔夜拆款利率或會顯著上升，屆時香港銀行或需考慮提高最優惠貸款利率以應對較高的資金成本。目前港元與觸及 7.85 尚有一段距離，相信香港銀行於今年下半年提高最優惠貸款利率的機會高於上半年。

金管局總裁陳德霖上周五 (8 日) 在網誌上重申，金管局並非不願意看到港元的轉弱，反而更期望港元觸及 7.85 弱方兌換保證水平，屆時金管局便可以出手買港元、賣美元，令貨幣基礎逐步縮減，為港元利息正常化提供條件。

此話一出，港匯即迅速下挫，並在次日跌至 7.8442 的低位，是 2005 年優化聯匯以來首次，也是創自 1983 年聯繫匯率制度實行以來最弱。截至昨 (15) 晚 7:00，港匯報 7.8416。

至於香港銀行體系結餘，2015 年 11 月 4 日升至最高峰的 4260 億港元，此後不斷減少，昨日約為 1800 億港元。