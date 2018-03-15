【顧德投顧】加權日KD依然黃金交叉，明收週線留意週KD！

◆盤勢分析

【比特幣區塊鏈】止跌？PA 續攻！MOSFET、電池仍可留意！

美股道瓊持續壓回，NASDAQ 及費半如節目所說表現相對強勢，以 20MA 為觀察指標，並留意扣抵值，一但扣高，股價收低的話，壓力就會較重，而道瓊將最快面臨此窘境，需密切觀察！多頭已到非攻不可的階段！台股今表現算是可圈可點，有別於過去 (美股跌，台股跌更深)，代表這行情還有人在顧！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】，今週四，早上 11:00 與 FB【東森筋斗雲】同步直播 (以後每週四盤中 LIVE 敬請鎖定)

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：今日指數下跌 20 點，日 KD 仍是黃金交叉 (但開口收斂，多頭需加加油，堤防變為死亡交叉)，明收週線，留意週 KD 是否黃金交叉，已一堆個股不甩大盤已展開波段行情，可好好把握！

【二】利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故台指 (03) 開低後還能走高，站在平盤上！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【PA】、【電池】、【板卡電競比特幣】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

面對美股的 10 年期公債殖利率，面對川普的關稅效應 (哪些國家會豁免，主要國家針對中國而來，中國又如何反擊)，白宮又會有誰脫離團隊，誰將加入，對於全球的貿易戰爭利弊如何？！很多投資人在消息面掌握上無法跟上，可依照技術分析評判！目前美股及台股的看盤技巧皆在 20MA，日 KD 已黃金交叉，接者看週 KD，剩下的就是如何布局！何時發酵的問題！

產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+1.5，留意 20MA 扣底值)，5483 中美晶 (+0.3)，6182 合晶 (+0.1)、3532 台勝科 (平盤)，這個族群，可開始留意 sumco 股價走勢 (週四跌 0.32%)

【MOSFET】：6435 大中、6525 捷敏 (+1.7)、3317 尼克森 (+0.55)、8261? 鼎、5299 杰力、6138 茂達 (+0.4)，此族群可開始留意中國長電科股價 (+2.16%)

【被動元件】：以 2327 國巨 (+12 拉尾盤收 417.5) 為指標，2456 奇力新(+4.1)、3068 美磊(+1.8)、3026 禾伸堂(+1.5)、3624 光頡(+0.55)、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科(盤中漲停)、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀(+1)，漲價行情持續，以量價結構技術分析操作！

【板卡電競比特幣】：上週先出後，昨天比特幣狂跌，但 6150 撼訊 (連漲 2 天後，今跌 16 元)！3443 創意、3035 智原、3661 世芯 (+1.5)、6591 動力、2377 微星 (+1.8)、2376 技嘉 (+1.4)、3515 華擎 (+5.5)、3540 曜越、2465 麗台、2399 映泰、2425 承啟、5386 青雲 (再跌停，連 5 根)、2421 建準 (+0.65)，需隨時留意比特幣的報價，及個別股籌碼變化

PA 三雄：8086 宏捷科、2455 全新 (+10)、3105 穩懋(+12) 等依照 5 日線防守區！

指數下跌逆勢上攻股：6535 順藥、8076 伍豐、4743 合一、8938 明安、2388 威盛、3218 大學光、3645 達邁、4807 日成、4560 建信、8476 台境、3406 玉晶光、3362 先進光、3297 杭特、5340 建榮、6541 泰福、4155 訊映、6143 振曜，留意明日延續性

新的一年，將出現大規模波動！並且出現牛熊並存，多空都能賺的現象！！可積極參與行情，祝 2018 年新年行大運，萬事如意！

徐照興 分析師

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險