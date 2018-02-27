【蔡志雄專欄】找到好房東，靠這樣聊天就對了

英文「house」跟「home」的涵義有非常大的不同，前者指的是房子，說穿了，不過就是柱子、天花板、地板、牆壁跟窗戶組合而成的一個空間，感覺冷冰冰的。

「home」就不一樣了，除了「house」，還要再加上人，有了人，就會是有溫度的家，再也不是一個冷冰冰的房子。

租房子也是一樣的，房客想要擁有一個舒適的家，就不能光只是挑「house」，更重要的是要挑對人，也就是要挑對房東。一定要房子對了，房東也對了，住起來才會是一個舒適的家。

要不然，縱使本來租到一個美侖美奐的房子，但是住久了東西總會壞，像是漏水了或是馬桶不通等等，如果遇到一個拖拖拉拉，甚至是逃避責任的房東，這樣住起來會舒服嗎？

所以，房客一定要知道，租屋不光是在挑房子，同時也要挑房東。房子的好壞，靠眼見為憑，至於挑到好房東，就要懂得靠嘴巴了。

因為找房子跟房東是第一次見面，沒有辦法靠長期相處瞭解房東的個性，可以透過以下問題跟房東聊天，旁敲側擊判斷對方是不是一位好房東。

一、前一個房客為什麼搬走？

搬走的理由不外乎是換工作、自己買房子、嫁人等等，如果房東還會描述跟前房客和諧相處的經過，通常是一個用心的房東。

另一種相反類型的一定要特別注意，那就是不停抱怨前房客的房東，當然的確有可能是遇到了惡房客，但一定要從房東透露的情況，判斷是不是一個苛刻的房東，要是沒判斷清楚，下一個被抱怨的房客可就是自己了。

二、前一位房客住了多久？

如果前房客住了二年以上，代表房客願意續約，通常這樣的房東沒有問題，至於房客一住就是五、六年才搬走的，那房東大概就是租賃市場的模範生了。

可是要當心，萬一房東是說，現在的房客好奇怪，常常租約沒到期就搬走了，像這種的一定要當心，有問題的也許不是前房客。

三、房東家離這裡多遠？

房東離家遠近的問題非常重要，很多人會排斥跟房東住在一起，因為怕被管，想要有獨立的生活空間。如果有這樣的考量，那房東住在同一棟的也可能發生自以為關心房客，卻被房客嫌嘮叨的狀況。

當然，也不是房東住越遠越好，畢竟房子有問題還是要通知房東維修，甚至於忘記帶鑰匙要請房東來開門，住太遠鞭長莫及，處理上就不太方便。所以，房東住家的距離，要有點遠又不會太遠。

當然，以上房客的問題，房東也可能說謊，所以房客要培養見微知著的能力，才能識破房東的謊言。

像是如果其他的空房間一堆，那房客顯然都住不久，如果房東帶看的時候，剛好碰到現在住的其他房客，觀察他們的互動是熱絡或冷漠，同時如果看到設備雖然還沒壞，卻已經很老舊了，日後也要有房東不會輕易更換的心理準備。

還有，如果有管理員的話，也可以趁機會聊聊房東的為人，總而言之，透過聊天還有觀察，除了找到好房子，也要找到好房東，租房子才能好上加好！​