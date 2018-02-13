【蔡志雄專欄】共享經濟來臨 連社會宅家具也用租的

講到共享經濟，大家應該不陌生，聯想到的應該是 Uber 跟 Airbnb，號稱是全世界最大的計程車公司跟旅館，只要有汽車或是一個床位，統統可以出租，對於使用者而言，不用負擔龐大的購置成本。共享是什麼概念？就是不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，能夠使用就夠了，不用擁有所有權，像街頭上你我身邊周遭隨處可見的 Ubike，其實也是共享經濟的一環，共享的概念，已經漸漸融入生活的每個層面了！

於是未來，連家具也會是用租的。什麼？租房子我聽過，但是沒聽過連家具也用租的啊！別懷疑，這是真的，而且帶頭示範的將是政府的社會住宅。

光有房子是不能住的，一定要擺上家具，要不然人要坐哪？睡哪？除非像蘋果公司的賈伯斯，因為追求完美，挑不到滿意的沙發，於是客廳只擺了音響跟立燈，房間裡也只買了床墊，連床架都沒有。不過最起碼也還有個床墊，所以房子一定要搭配家具，才能提供適宜居住的功能。

自住的房子不用說，家具大部分是自己買的，至於租來的房子，則有兩種區別。三房兩廳的物件，房客會搬家，所以家具是房客自己準備的，至於套房或雅房，通常房客一卡皮箱就入住，所以家具是房東準備的。但是未來即將產生轉變，這要從林口世大運選手村轉型作為社會住宅說起。

當初舉辦世大運時，每個房間都配置了家具，既然之後要轉型作為社會住宅，把家具留給房客使用不是剛剛好嗎？不，就在世大運結束之後，已經將家具部分移撥給局處單位，部分捐贈給社福團體，其餘的則統統拿來拍賣。看著媒體報導的內容，最便宜不到 2 千元就有機會能帶回國手躺過的床，結果市況反應熱烈，政府還順應民眾心聲，開放零售投標。

於是，將來出租給民眾的社會住宅將是空空如也，因為家具都處分掉了。那麼，入住的房客使用的家具從何而來呢？一種方式是自行準備，另一種則是政府提供所謂家具套餐，房客可以自行選擇家具租賃，也就是說，除了租房子，家具要另外租。

依據內政部興辦社會住宅出租辦法規定，社會住宅租賃期限三年，續租最長不得超過六年，符合特殊情況得延長為十二年。換言之，住社會住宅有一定年限，搬遷時如果新租處已有家具，還要處分自行準備的家具，頗為麻煩，政府採用家具租賃的確可以解決此一難題。但是，既然社會宅標榜按市價租金打折出租，結果家具卻還要自行另外付費租賃，一來一回之間，究竟優惠何在？所以，在租金的計算上，應該先依沒有家具的現況做出調整，再予以折扣優惠，這樣加計自行選擇的家具套餐費用才算合理。

不可諱言，家具租賃將來會漸漸風行，不光是出租的房子，連自住的房子也能租家具，一年換一種居家風格多好！​