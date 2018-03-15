高盛：新興市場股票 為目前全球最好的投資機會

高盛資產管理公司指出，在 2 月份全球股是歷經動盪後，公司估值變得更便宜，而新興市場為目前全球最佳的投資目標，因收益呈現成長，且波動相對較低，他們看好印度醫療類股、墨西哥消費類股以及阿根廷的債市。

高盛資產管理國際公司執行長 Sheila Patel 指出，與之前市場進入修正，大量資金流出新興市場的情況不同，在這次修正後，投資人更樂於投資具有更高風險的目標，在過去一個月，新興市場的股票回報為 3.1%，高於美股的回報 2.5%。

深藍：MSCI 新興市場指數 橘：MSCI 所有國家世界指數 淺藍：MSCI 世界指數 圖片來源：MSCI

高盛集團的資產管理部門，掌控超過 1 兆美元的資金，Patel 表示，該公司對印度醫療保健公司、墨西哥消費類票和阿根廷債市看法樂觀，她預計印度政府在總理莫迪的代領下，將擴大公共衛生的支出。此外她表示，僅管墨西哥和阿根廷的政治風險不容忽視，但投資者對這兩個國家的悲觀情緒過度。

以下為 Patel 對新興市場的其他看法：

北美自由貿易協議的談判與機會

高盛希望美國、加拿大與墨西哥可以達成新的北美自由貿易協議，若在談判有效以及全球經濟環境較緩和的前提下來看，墨西哥的經濟將受益於中產階級的支出，投資消費類股是個好機會，而由於人們對於 NAFTA 協議有擔憂，可能因此有一些有趣的購買機會。

沙烏地阿拉伯令人期待

高盛一直投入時間研究沙烏地阿拉伯的市場，並且可能很快將展開投資，沙國在近期有望被納入 MSCI 新興市場指數，沙國的人口數字對投資有利，而客戶也相當樂意得知，在沙國開放市場後，可能的投資機會。

南非新總統 Cyril Ramaphosa 就任後的局勢

高盛過去因為南非的政治和經濟不穩定性，並沒有投入過多心血在此市場，但在 Cyril Ramaphosa 就任新總統後，高盛決定重新對南非進行評估，但目前在南非市場，尚未採取積極的投資。

越南有「一些非常有趣的機會」

隨著中國製造業成本變得昂貴，高盛看到一些投資越南的機會，因為越南是中國消費者的供應商。