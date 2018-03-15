歐股盤中─市場關注貿易戰發展 泛歐Stoxx 600走揚

美國總統川普對中國施壓，要求將中國對美貿易順差，減少 1,000 億美元，市場持續關注情勢發展，週四 (15 日) 歐股走揚，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.07%。

台北時間週四晚間 6 點 43 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.07%，英國 FTSE 指數上漲 0.12%，德國 DAX 指數上漲 0.27%，法國 CAC 40 指數上漲 0.28%。

週四歐股早盤，保險類股表現最好，平均上漲約 0.8%，其中，義大利保險集團 Generali 股價上漲 1.3%，慕尼黑再保險公司 (Munich Re) 股價上漲 1.5%。

漢莎航空 (Lufthansa) 早盤股價下跌 1.4%；H&M 首季銷量下滑，股價大跌逾 4.5%。

根據 CNBC 報導，川普對中國施壓，要求將中國對美貿易順差，減少 1,000 億美元。

據悉，川普打算對中國進口商品加徵關稅，金額高達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，可能多達上百項，市場對貿易戰的疑慮，再度升溫。

美國統計局數據顯示，2017 年，美國對中國貿易逆差，高達 3,750 億美元，在美國全球貿易逆差 (5,660 億美元) 中，占 3 分之 2。

科恩請辭後，白宮首席經濟顧問一職，由保守派經濟分析師柯德洛 (Larry Kudlow) 出任，他認同川普課徵「鋼鋁重稅」、對中國採取強硬態度等作法，也支持強勢美元。

歐洲政治消息方面，前間諜造下毒一事，導致英俄關係緊張，英國首相梅伊日前宣布，將驅逐 23 名俄羅斯外交官，並暫停與俄羅斯的雙邊接觸。