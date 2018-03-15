NAND廠皮繃緊 三星狠砸70億美元擴建西安廠新產能

南韓三星電子（005930-KR）計畫 3 月底在中國西安新建一條 NAND Flash(儲存型快閃記憶體) 生產線，以滿足未來產能需求，預計未來 3 年投資 70 億美元（約新台幣 2050 億元）。

研究機構 Trendforce 表示，快速成長的數據中心市場需要更多的內存容量來處理日益增長的數據流量，預計將支撐三星 NAND Flash 業務在 2018 年營收和獲利率的成長。

三星 2017 年第 4 季 NAND 營收 61.7 億美元，較上一季成長 9.8％，主要受惠於智慧手機和伺服器市場的需求大增，出貨量和平均價格同步提高。

新廠月產能將擴增至 22 萬片

三星西安廠 3 月底舉行新廠動土，將專門用來生產 NAND Flash，新增產線啟用後，依照去年中的規劃，預估月產能將由目前的 12 萬片增加到 22 萬片，產能大為躍進。

三星目前 NAND Flash 產能市占高居全球第一，約占 39%，3 月初才傳出將投資 30 兆韓元投資在南韓平澤增建新廠，規劃 2019 年底完工，市場預期到時 DRAM 和 NAND Flash 產能各占一半。

由於快閃記憶體市場前景改善，三星電子股價 3 月以來上漲 13%，市場憂心近期的漲勢可能已經來到高檔。

2019 年眾廠產能開出影響報價

除了三星之外，NAND 國際大廠東芝、美光也都正在擴充產能，加上大陸紫光集團旗下長江存儲明年大舉開出產能，勢必牽動市場報價，台灣 NAND 廠商旺宏（2337-TW）、威剛（3260-TW）和創見（2451-TW）恐將大受影響。

德銀分析師 Kwon Sung-ryul 表示，NAND 快閃記憶體的出貨量和價格走勢均符合預期，但在需求上升下，2018 年下半年供應該再度吃緊，預期產能擴張最快在 2019 年影響市場供應。