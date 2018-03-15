【大行報告】大和升國泰(00293-HK)目標價至14元

國泰航空(00293-HK)昨午公布一份優於市場預期的全年業績，大和相信隨著重組計劃效應逐步顯現，國泰今年將出現復甦。

大和指出在剔除一筆過收益及支出，以及燃油對沖虧損後，國泰少賺43%至42億元，惟已較該行原來預測﹑錄得24億元溢利為佳。

大和又指出在去年下半年，國泰客運收益率已有改善，跌幅已收窄至1.5%，這與歐洲航線受惠於開通新航線，以及匯兌收益有關。該行引述管理層指出，隨著較佳的客戶組合，以及票價得以提升，預期客座收益率會持續出現改善。該行又預期國泰的貨運收益率可以保持改善。

過去兩年國泰均受到燃油對沖合約虧損拖累，其中單是去年已錄尌燃油對沖合約虧損達到64億元。不過大和卻預期目前布蘭特期油油價，與國泰的燃油對沖合約打和點相近，相信今年國泰在燃油對沖合約虧損將降至27億元，又預期只要布蘭特期油油價保持在每桶65美元左右，國泰在2019年的燃油對沖合約虧損將會收窄。

該行升國泰目標價至14元，評級維持在「持有」。

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