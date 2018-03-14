BMW收入和利潤連續八年創紀錄 未來押寶電動汽車

連續七年營收和利潤創紀錄後，寶馬 (BMW) 再次刷新紀錄。

3 月 14 日，寶馬集團發布了 2017 年營收數據：

集團收入達到 986.78 億歐元，年增率上漲 4.8%，再創紀錄；

息稅前利潤（EBIT）年增率增長 5.3%，達到 98.80 億歐元；

稅前利潤（EBT）年增率增長 10.2%，達到 106.55 億歐元，首次突破百億歐元；

稅前利潤率年增率提升 10.8%，寶馬集團依然是汽車行業盈利能力最強的公司之一。

在汽車銷量上， 2017 年寶馬集團全球汽車銷量年增率增長 4.1%，達到 246.35 萬輛，創下新的銷售紀錄。新能源汽車銷量增長 65.6%，約為 10.31 萬輛。其中，純電動 BMW i3 自 2013 年上市以來銷量逐年攀升，成為主要的銷量驅動。

對於這一成績，寶馬集團董事長科魯格表示：

「2017 年是公司歷史上最成功的一年，我們的收入和利潤連續第八年創下新紀錄。自 2016 年以來，我們做出了一系列戰略決策，以期在未來數年推動集團業務的可持續發展。」

寶馬集團計劃在 2018 年將電動汽車的銷量提升到至少 14 萬輛，2019 年底超過 50 萬輛。

押寶電動汽車

早在 2013 年，寶馬就推出了首款純電動車型 i3。去年 9 月，寶馬還宣布，計劃在 2020 年前為大批量生產電動汽車做好準備，並在 2025 年之前推出 25 款電動化車型，包括 12 款純電動車，以從目前在電動汽車市場占主導地位的特斯拉手中奪取更多市佔率。

目前看來，寶馬的電動汽車業務正按計劃有序進行。數據顯示，寶馬集團的電動汽車 2017 年交付量首次超過 10 萬輛。同時，寶馬集團計劃在 2018 年將電動汽車的銷量提升到至少 14 萬輛，2019 年底超過 50 萬輛。

此外，基於全新「第一戰略」，寶馬集團表示，將繼續實施面向未來的「ACES 計劃」，即自動化（Automated）、互聯化（Connected）、電動化（Electrified）和服務化（Services）。

電動車的崛起已經勢不可擋，未來要避免被市場淘汰，關鍵將不在於製造出更為高效的內燃機，而是牢牢把握住下一代汽車技術的發展前沿。

從整個市場的趨勢來看，2016 年全球電動汽車銷量再創新高，達到 75 萬輛，當年全球上路的電動車保有量達到 200 萬量，而 2005 年這個數字只有 1000 輛左右。

高盛預計，從銷量上來看，2025 年至 2030 年會是轉折點。這主要基於兩個原因：

首先，政府政策推動內燃機引擎效率不斷提高，2030 年之前內燃機引擎汽車仍舊會是主導；

第二個是投資回報時間，即需要花費多久時間，電動汽車節省的汽油費才能彌補購買時的差價。如果投資回報時間縮短到 3 年，那麼電動車市場會轉變為真正消費者驅動。

『新聞來源／華爾街見聞』