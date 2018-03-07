BMW考慮在擁擠的城市提供機車共乘服務

BMW AG 願意開始提供重機和輕型機車載客服務，以解決擁擠城市的交通問題，前提是如果安全帽的問題能夠解決。

「這絕對可行，但我們還沒有找到第二個安全帽的解決方案。」負責 BMW 旗下 Mini、Rolls-Royce 以及機車品牌的 Peter Schwarzenbauer 在日內瓦國際車展中表示，「另外還有一個問題，就是尺寸以及在夏季高溫下重複使用頭盔，這並不是很理想的景況。」

BMW 已經透過其 DriveNow 品牌提供汽車共享服務，客戶可以租賃像 Mini Countryman 那樣的車輛。為了向更廣泛的大眾推廣摩托車，BMW 將在 5 月啟動一項試點計劃，允許人們在德國、法國和奧地利透過經銷商的 App 一次租賃自行車幾天。預估到 2025 年，擴大服務將使 BMW 的客戶數量將增長 3 倍，達到 1 億用戶。

Schwarzenbauer 表示，為了滿足日益增長的兩輪車市場對城市擁堵的需求，BMW 正在考慮推出第二款電動摩托車。他說，新車型將比現有的 C evolution maxi-scooter 車型小，行駛里程大約為 160 公里，他拒絕透露更多細節。

「除了乘坐共享之外，在很多城市，我們會在兩輪車上看到更多的機動性。」他說。

到目前為止，機車共乘活動最活躍的市場是東南亞。本田汽車公司於 2016 年在新加坡投資了 Grab，並與在印尼、泰國和越南提供機車服務的公司合作。PT Go-Jek 印尼 PT 是這項業務的先驅，並可能成為該國第一家市值數十億美元首次公開發行的新創公司。

PT Go-Jek 是印尼最著名的機車共乘新創公司，還可能 IPO （圖取自 PT Go-Jek 官網）

Schwarzenbauer 拒絕評論該公司是否計劃將 DriveNow 與 Daimler AG 的 Car2Go 服務相結合。據熟悉此事的人士透露，兩家汽車製造商一直在談判將各自的汽車共享設備整合在一起以擴大規模。兩家公司最近幾周都收購了他們各自的合作夥伴，標誌著可能的合併步驟。

「尺寸是這種產品的決定性因素，」他說，「我們目前的使用率約為 15%。等到使用率達到 30% 時，它就真的有趣了。」