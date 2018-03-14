【亞洲投顧】台股受美股的拖累，開低震盪走低，險守11000整數關卡!

◆盤勢分析

昨日美股震盪，拖累今天台股跳空開低，盤中緩步走低，最低來到 11015，堅守 11000 整數心理關卡，終場收在 11038，仍然穩守各個均線，收了一根小黑Ｋ，終場以下跌 56 點作收，今日震幅僅有 54 點之多，而目前五日線與十日均線呈現黃金交叉格局，且下檔亦有個均線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1184 億，與昨日相較有明顯的萎縮，顯示投資人信心趨於保守；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點: 台股類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是觀光類股，跌幅達 2.4%，其他電子、光電跌幅也超過 1%，貿易百貨、半導體、電機機械、食品、電子零組件、紡纖、電腦設備、汽車、塑膠、造紙、玻陶、金融、電器電纜、通信網路、油電燃氣、水泥等也均收黑。至於抗跌類股則有資訊服務、橡膠、電子通路、建材營造、生醫、化學生醫、鋼鐵、化學、航運等。股王大立光也失守 4000 元大關，二線光學場揚明光、聯一光、先進光、佳能、佳凌、今國光等也均收黑。至於鴻海雖然有 FII 掛牌利多題材，不過外資轉賣也影響了市場信心，鴻家軍包括鴻準、GIS-KY、台揚、亞太電、乙盛 - KY、臻鼎 - KY、建漢、廣宇、正達、榮創等也均收黑。生技股則是在台股盤整之際，成為資金避風港，包括合一、大學光、順藥、科妍等均亮燈漲停，聯亞藥、福永生技、安克、益安、益得、因華、曜亞、天良、健喬、保瑞等漲幅也均超過 4%。

劉良梅 老師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

