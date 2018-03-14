三大法人賣超92.7億元 外資期現貨同步偏空 仍續賣台灣50反1

台股今 (14) 日終場下跌 56.83 點，以 11038.8 點作收。三大法人僅自營商單獨偏多，外資及陸資賣超 83.19 億元，外資自營商買超 42 萬元，投信賣超 2.01 億元，自營商自行買超 5.88 億元，自營商避險賣超 13.38 億元，三大法人合計賣超 92.71 億元。期貨外資持續偏空，減碼多單 2069 口，不過外資持續賣超台灣 50 反 1，已連 15 天站在賣方。

期貨部分，三大法人則同步偏空，外資減碼多單 2069 口，淨部位多單跌破 5 萬口，來到 47943 口；投信加碼空單 16 口，淨部位空單來到 29696 口；自營商加碼空單 175 口，淨部位空單來到 2490 口，合計三大法人減碼多單 2260 口，淨部位多單為 15757 口。

外資今天主要賣盤集中在電金權值股，其中電子三雄同遭外資賣超，鴻海賣超又衝高到 1.4 萬張，台積電也中止連 2 天買超，股王大立光更是中止連續 5 天買超，另外友達、大同、台灣大、晶電、群創、燿華、光寶科、華通、鴻準等，外資賣超張數也都超過 2500 張。

金融股部分，外資賣盤也略為加重，其中新光金賣超逾 2 萬，中信金賣超也超過 1 萬張，國泰金、兆豐金、玉山金、元大金等也均遭賣超。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也同樣連續 3 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 15 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為永豐金，買超 9354 張，第 2 名彩晶，買超 5148 張，第 3 名元富證，買超 3932 張；第 4 名大成鋼，買超 3058 張；第 5 名國喬，買超 2998 張，第 6 到 10 名分別為日月光，買超 2957 張；華南金，買超 2728 張；華新科，買超 2691 張；旺宏，買超 2607 張；聯詠，買超 2210 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大台灣 50 反 1 ，賣超張數 27071 張，第 2 名新光金，賣超張數 20886 張，第 3 名華邦電，賣超 15131 張，第 4 名鴻海，賣超 14210 張，第 5 名中信金，賣超 10091 張。6 到 10 名依序為，友達，賣超 10081 張；大同，賣超 9093 張；台灣大，賣超 8653 張；晶電，賣超 7109 張；台積電，賣超 6656 張；元大滬深 300 正，賣超 6462 張。

法人表示，外資今天中止近期連續 2 天大幅買超台股的動作，尤其電子三雄都遭到外資賣超，顯示對美國經貿策略，外資心態仍偏保守，由於美國是中國主要出口市場，偏偏中國又是台廠重要生產基地，在消息面不確定因素下，外資要再度回復大幅買超的機率降低，只能看內資是否能有效撐住盤勢。