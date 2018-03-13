三大法人買超94.5億元 外資又賣鴻海 大幅調節台灣50反1

台股今 (13) 日終場以最高點 11095.63 點作收，上漲 93.53 點。三大法人僅投信單獨賣超，外資及陸資買超 86.21 億元，外資自營商買超 0.49 億元，投信賣超 2.27 億元，自營商自行買超 4.75 億元，自營商避險買超 5.86 億元，合計三大法人買超 94.54 億元。個股部分外資又回頭賣超鴻海，調節 1992 張，另外外資也大賣元大台灣 50 反 1，賣超 3.82 萬張。

期貨部分，三大法人則是外資單獨偏空，外資減碼多單 1091 口，淨部位多單來到 50013 口；投信回補空單 789 口，淨部位空單來到 29680 口；自營商回補空單 1465 口，淨部位空單降到 2315 口，合計三大法人加碼多單 1163 口，淨部位多單為 18018 口。

外資今天主要買盤集中在電金傳權值股，包括台積電連續 2 天獲外資買超，張數也擴大到 1 萬張以上，華邦電、旺宏、南亞科等半導體指標也有超過 1 萬張買超，另外日月光、中華電、嘉聯益、宏碁等也是外資買超標的。至於傳產股部分，中鋼、南亞、寶成也都見到外資買盤加持。

不過昨天才獲外資大買 3.6 萬張的鴻海，外資買盤只有一日行情，今天又再度轉為賣超。

金融股部分，外資則是略微分歧，其中永豐金、第一金、華南金、開發金、合庫金、玉山金、富邦金均獲外資買超，不過新光金、中信金、元大金、國泰金、兆豐金、台新金等，則見賣盤湧現。

ETF 部分，外資連續 2 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也同樣連續 2 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 14 天賣超，而且賣超張數達 3.8 萬張，創去年 10 月中以來單日賣超新高。

外資集中市場買超第 1 名為永豐金，買超張數 37020 張，第 2 名華邦電，買超 12964 張，第 3 名旺宏，買超 12034 張，第 4 名台積電，買超 11917 張，第 5 名南亞科，買超 11742 張。6 到 10 名依序為，緯創，買超 8061 張；中鋼，買超 6787 張；第一金，買超 5818 張；華南金，買超 5507 張；日月光，買超 4817 張。

外資集中市場賣超第 1 名 FH 彭博高收益債，賣超張數 47928 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 38238 張，第 3 名華通，賣超 12586 張，第 4 名新光金，賣超 11654 張，第 5 名群創，賣超 11266 張。6 到 10 名依序為，中信金，賣超 7923 張；大同，賣超 6643 張；台灣大，賣超 4929 張；元大金，賣超 4603 張；友達，賣超 3305 張。

法人表示，外資連續第 2 天大幅買超台股，儘管台指期多單略有減少，不過多單未平倉口數仍維持在 5 萬口以上，整體來看，外資持續買超，電子權值股還是主要買超標的，如果外資能延續此操作策略，指數要超越前波高點 11270 點難度並不高。