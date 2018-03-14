台股盤後－美貿易戰擴大電子股也遭波及 電子三雄走弱力守11000

台股今 (14) 日受到美國貿易戰恐蔓延到科技業拖累，電子三雄無力抗跌，顯卡族群也是偏弱，僅靠生技及鋼鐵相對抗跌，指數陷入拉回整理，終場下跌 56.83 點，以 11038.8 點作收，仍力守 11000 點整數大關，成交值 1184.24 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是相對抗跌，在平盤上下震盪整理，雖然中場一度翻黑，不過午盤過後仍拉回到平盤之上，終場上漲 0.15 點，以 153.48 點作收，成交值 328.64 億元。

台股類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是觀光類股，跌幅達 2.4%，其他電子、光電跌幅也超過 1%，貿易百貨、半導體、電機機械、食品、電子零組件、紡纖、電腦設備、汽車、塑膠、造紙、玻陶、金融、電器電纜、通信網路、油電燃氣、水泥等也均收黑。

至於抗跌類股則有資訊服務、橡膠、電子通路、建材營造、生醫、化學生醫、鋼鐵、化學、航運等。

美國貿易戰可能蔓延到科技業，因此今天電子三雄表現疲弱，其中台積電全場均在平盤之下，驊訊亮燈跌停，杰力、台半、商丞、合晶、海德威、界霖、IET-KY、精測、創意、茂達、嘉晶等跌幅也超過 2%。

股王大立光也失守 4000 元大關，二線光學場佳能、佳凌、揚明光、先進光、今國光、聯一光等也均收黑。

至於鴻海雖然有 FII 掛牌利多題材，不過外資轉賣也影響了市場信心，鴻家軍包括台揚、鴻準、GIS-KY、臻鼎 - KY、建漢、廣宇、正達、榮創、亞太電、乙盛 - KY 等也均收黑。

生技股則是在台股盤整之際，成為資金避風港，包括順藥、合一、大學光、科妍等均亮燈漲停，益得、聯亞藥、益安、因華、曜亞、天良、健喬、保瑞、福永生技、安克等漲幅也均超過 4%。

鋼鐵也由大成鋼領軍，千興、世紀鋼、官田鋼、志聯、豐興等也均漲逾 1%。

分析師林孟漢表示，台股今天呈現高檔震盪，不過因為外部美國貿易戰又出現新的變數，讓指數無力上攻，整體來看，外資接下來有可能又會轉賣，內資預料將成為後市台股主要買盤來源。