盤前財經大事搶先讀2018年3月15日

今日操盤前瞻

央行總裁赴立院報告

主計總處公布 1 月薪資統計

美國上周首度申請失業救濟金人數

法說會: 亞德客 - KY、美時、聯電、台積電、旺宏、致茂、美律、京元電子、聯發科、兆豐金、穩懋、鑫創、東洋、和碩、鎧勝 - KY、中磊、萬潤、力成、南茂

股東會：興能高



銀行違法開罰不痛不癢？金管會：罰鍰上限擬拉高到 5 千萬元

台灣近年來，大小金融弊案接二連三發生，各界開始認為罰款過低「不痛不癢」，因此，提高罰鍰上限呼聲不斷，金管會本會期力拚修「金融六法」(金控法、銀行法、證交法、期交法、證券投資人保護法、保險法) 以拉高罰則，其中又以銀行法最高罰鍰拉高最受外界矚目，金管會主委顧立雄昨 (14) 日首度鬆口，擬從現行最高的 1000 萬元提高到 5000 萬元。閱讀全文...



〈鴻海 FII 獲通過〉恐掀台商赴陸潮 顧立雄不擔心 指台股有 5 優勢

鴻海子公司富士康工業互聯網 (FII) 火速獲得大陸證監會核准掛牌，引發外界擔憂台商赴陸上市出走潮，對此，金管會主委顧立雄昨 (14) 日表示，目前台灣資本市場相對大陸資本市場，至少有 5 大優勢，他還透露，「鴻海應該也會有公司在台灣掛牌」，但沒講明是什麼公司。閱讀全文...

〈貿易戰延燒科技業〉紅色供應鏈成主要災區 網通廠不排除產線移出中國

美國總統川普貿易戰延燒到科技產業，網通廠認為，川普此舉目的主要是針對中國廠商，因此紅色供應鏈將是主要災區，至於美系供應鏈，就要看川普的課稅大網會不會網開一面；而就像電子代工一樣，美國也有網通品牌廠供應鏈在中國，因此預期部份廠商可能會將產線移往中國以外地區。閱讀全文...

忘了貿易戰吧.. 川普手上的「台灣牌」才是北京最擔憂的事

《彭博社》報導，雖然現在全球貿易戰的議題各國吵得不可開支，但是一些觀察家認為，對於中國來說，貿易戰還不是中國最在意的問題，美國在台灣問題上的立場，才是中國最在乎、也是最敏感的問題。閱讀全文...

五福預計 4/16 上櫃 今年強打日本和歐美旅遊

旅行社業者五福 (2745-TW) 將於今 (15) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計於 4 月 16 日掛牌，五福以日本旅遊為主要經營的市場，去年營收創新高，獲利則創近年次高，展望 2018 年，五福董事長許順富表示，未來希望將日本市場的營收占比降低，加強布局近年成長最快的長程線，而主題旅遊也將是發展重點之一。閱讀全文...



