無法忍受聽到「不」 路透：川普治國憑直覺

路透社週三 (14 日) 刊出的分析報導稱,自川普入主白宮以來,與其意見相左者皆出局,擁護者則得以留下,這個「憑直覺」行事 (acting on his own instincts) 的總統,似乎無法忍受身旁的人對他說「不」。

川普日前宣布,開除國務卿提勒森 (Rex Tillerson);報導稱,此一狀況顯示,川普對部分班底失去耐心,認為這些人對他想推行的政策推三阻四;雖然川普鼓勵決策圈應有不同意見,但只要他做出決定,就希望馬上執行,這點從近期的貿易及北韓政策,便可窺知一二。

前白宮策略師 Andrew Surabian 表示,白宮還是有著包容多元意見的氛圍,但值得注意的是,川普不願讓計畫被拖延或阻撓,「他期待的是執行計畫,把事情搞定。」

不具名前官員說,川普期望有熱烈討論與激辯,而最終能取得一致意見。

川普宣布課徵「鋼鋁重稅」,無法認同此舉的國家經濟委員會主任科恩 (Gary Cohn),便宣布請辭;而在川普同意與北韓領導人金正恩見面後,向來倡導溫和外交手段的國務卿提勒森,就被開除,其遺缺將由符合川普「胃口」的中央情報局局長蓬佩奧 (Mike Pompeo) 接任。

前美國眾議院議長金瑞契 (Newt Gingrich) 稱,「川普物色的,都是能認同、接受他的人。」

川普日前暗示,過去 1 年多來,和提勒森相處,以及與科恩時好時壞的關係,讓他感到挫折,因此他正努力建立 1 個符合期望的團隊。

曾在川普競選團隊擔任策士的 Barry Bennett 強調,「那些自認能夠改變川普的人會發現,這是不可能的。」

民主黨參議員 Patrick Leahy 認為,川普在推特上宣布開除提勒森,頗具戲劇效果,但這種行徑,只會造成難以淡化的不安感,將對國家及總統這個職位,帶來傷害。