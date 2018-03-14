「蝦皮24h」購物中心上線蝦皮購物進軍B2C市場

蝦皮購物進軍台灣 2 年快速發展，今 (14) 日正式推出「蝦皮 24h」購物中心，宣告進軍 B2C 市場，完整在台電商版圖。蝦皮 24h 不僅 24 小時快速到貨，更提供 24 小時客服，即時回應用戶需求。同時為慶祝新服務上線，推出強打雙優惠：全站 20% 現金回饋、0 元免運送到家，讓用戶快得更有感。

蝦皮購物營運長馮時欽表示：蝦皮購物於去年 8 月推出蝦皮商城後，發現台灣用戶重視商品到貨速度、品牌賣家人力、倉儲空間不足等問題，半年內推出「蝦皮 24h」購物中心，同時展現快速決策、落實執行的企業文化。蝦皮 24h 的推出，使蝦皮購物成為台灣第一個整合 B2C 購物、B2B2C 商城、C2C 拍賣的一站式綜合電商。用戶只要一個帳號就可以滿足快速到貨、品質保障、商品多元性及最佳用戶體驗；同時更提供賣家倉儲、物流等一條龍加值服務，簡化流程及人力負擔等。

「蝦皮 24h」以用戶需求為主，精選商品提供 24 小時快速到貨服務，同時享有蝦皮商城原有三大保證！此外，有別於多家購物中心客服僅有白天服務，且聯繫不便，特別提供 24 小時電話客服、mail、線上聊聊等優質服務，有問題立即專人解決，致力帶給用戶最佳購物體驗。



▲蝦皮 24h 提供 24 小時電話客服、mail、線上聊聊等服務，有問題立即由專人解決。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物「蝦皮 24h」歡慶全新服務上線，超狂推出「全站 20% 現金回饋」，更祭出「0 元免運」，要用戶買得快、買得過癮！同時比照蝦皮商城「三大保證」：假一賠二、業界最長 15 天鑑賞期、退貨免運費等多項優惠，讓用戶體驗再升級，購物快得更有感。

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