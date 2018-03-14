【華冠投顧】林驛銘: 台股量縮回檔，生技股相對抗跌!



美股四大指數下跌，台股開低震盪，生技族群相對抗跌! 指數終場下跌 56 點，以 11038 點作收，成交量 1186 億元，價跌量縮格局。

昨日分析說: 台股連漲數日，回補完 2/2～2/5 空方缺口，若要再衝 1127 高點須更大成交量，可惜昨日大漲成交量能『縮了』，短線指標也已經頂到天，來到超買區，重量級權值股也已連漲數日容易漲多壓回，因此，請大家千萬別追價，盤勢將轉震盪! 今日電子金融等大型權值股壓回，指數開低震盪收跌，完全符合預期規劃。今日大盤價跌量縮，並未出現重大殺盤，意味著主力尚未完全出貨完畢，不過請留意籌碼流向以及量能趨勢，目前皆不利多方。盤面族群以生技股相對抗跌! 科妍 (1786)前 2 月營收年增 1.3 倍，無懼遭列警示股，漲停，改寫近 2 年新高價。 順藥 (6535)，合一(4743)，大學光(3218) 等漲停，浩鼎 (4174)，健喬(4114)，寶瑞 6472)，展旺(4167)，美時(1795)，懷特(4108 等逆勢上漲。其它強勢股焦點: 無敵(8201) 學習機專案集中入帳，2 月營收月增 312%、前 2 月營收年增近 1 倍，股價登漲停，買單達 2.8 萬餘張。建達 (6118)法人力挺，短線股價續熱，再亮燈漲停，創 11.45 元波段新高價。逆勢上漲股還有信音 (6126)，，伍豐(8076)，威盛(2388)，今展科(6432)，華經(2468)，友威科(3580) 等。弱勢股: 青雲 (5386)，驊訊(6237)，慶豐富(9935)，樺晟(3202)，百合(9938)，台半(5425)，合晶(6182) 等

另外挖礦股今除撼訊 (6150) 持續反彈，其它麗臺 (2465)，創意(3443)，華擎(3515)，映泰(2399)，美桀(5255) 等反彈後再下跌，此族群大家仍要小心!

台股大漲過後價跌量縮，今並未殺盤，不過留意外資期，現貨市場今日皆由買轉賣，昨日融資餘額來到近期最高，小心籌碼流向不利多方，在此追價風險大，建議投資人資金控管，謹慎操作!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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