【華冠投顧】武傑電台:台股拉回如何看待?

挑戰新高

加權指數連續大漲後，今天早盤下跌 - 31 點開出，受到獲利調節賣壓影響，指數一度下跌 - 80 點；尾盤買氣回溫，指數跌勢縮小，收盤下跌 - 56 點作收，收在 11038 點，成交量 1186 億。

在美股漲多拉回下，今天台股結束前二天的多方氣勢；不過，雖然今天無法『繼續漲』，但是多頭攻擊格局依舊不變。昨天我們說到… 初步已經來回補『空方缺口』，多方真正壓力從現在才要開始。所以今天在外資賣超 - 83 億下，台股量縮小跌；整體台股已經進入漲有量、跌無量。因此台股可望持續走高，特別在期貨結算前夕；自然人大戶的空單，已經成為外資的『嘴中肉』，自然可望拉高結算。研判台股本波高點可望…『挑戰新高』!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始震盪持續走高，武傑看法依舊不變，持續看多，而今天台股開盤跌 31 點，最終收跌 56 點，收在 11038 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，這裡會個股表現，另外大盤即將來到壓力區，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

個股方面今天股王 3008 大立光小跌收在 3960 元， 2317 鴻海小跌收在 93.3 元，權值王 2330 台積電也是小跌收在 257 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 1786 科妍、8111 立碁、2388 威盛、3310 佳穎、3228 金麗科、4947 昂寶 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作

再來今天弱勢股方面有: 5386 青雲、246 麗臺、9938 百和、5299 杰力、6182 合晶… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

