【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股拉回 台股力守11000



◆期貨走勢

台指期週三下跌 69 點至 11030 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 8.8 點，電子期逆價差擴至 - 0.79 點，金融期轉為逆價差 - 1.95 點。現貨部分，三大法人賣超 92.68 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2261 口至 15757 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 2070 口至 47943 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4535 口至 20632 口。

週二消息傳出美國國務卿提勒森無預警遭川普總統撤換，重燃中美貿易戰升溫疑慮，美股四大指數收黑，近日強勢的 Nasdaq 與費半跌幅均超過 1%，週三壓抑亞股紛紛開低，台股盤中一度跌至 11000 點附近，所幸台積電及部分記憶體族群如旺宏、南亞科等出現較明顯低接買盤進場收斂跌幅，加上金融傳產類股相對抗跌，終場加權指數下跌 56.83 點至 11038.8 點，成交量能 1187.77 億，較前一日縮減 154.36 億。技術面來看，大盤日線終止連四紅，不過價跌量縮並留下影線，顯示 11000 點附近仍有多軍駐守，加上目前所有均線彎頭向上，整體結構對多方相對有利，但量能不足仍是隱憂，建議偏多操作但不宜過度追高。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.74 降至 1.65，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.61% 降至 14.46%，賣權平均隱含波動率由 19.59% 降至 18.78%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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