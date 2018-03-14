【日盛投顧】盤後分析－5日線未破，短線偏多



◆盤勢分析

1. 週二美股下跌，週三台股開低震盪，最高點 11,070 點未續創波段高，最低點 11,015 點守穩 5 日線（10,965 點）、10 日線（10,848 點）、季線（10,791 點）及月線（10,729 點）之上，終場指數下跌 56.83 點，跌幅 0.51%，收在 11,038.80 點，成交金額為 1,186.63 億元，小於 5 日均量（1,281 億元）及 20 日均量（1,355 億元）。三大法人合計賣超 92.71 億元：外資賣超 83.19 億元、投信賣超 2.02 億元、自營商賣超 7.51 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：若多頭要延續，上攻量需大於 20 日均量。

（2）、均線：支撐為 5 日線至季線，壓力為 11,150 至 11,270 點。

（3）、技術指標：RSI 及 KD 開口向上，5 日 RSI（70）及 9 日 K 值（84）大於 70，短線仍偏多。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、無人商店、電競、工業 4.0、車用、高殖利率、金融等。

◆半導體、蘋概為主流 另可佈局無人商店、工業 4.0、車用、高殖利率、金融

1. 半導體：2330 台積電、2303 聯電受惠晶圓代工需求穩定成長，5434 崇越、3289 宜特、5536 聖暉、6196 帆宣、3413 京鼎等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓攻工控及車用，2357 矽格併購 3265 台星科有助獲利提升，導線架 2351 順德、5285 界霖各有所長，IC 設計指標有 2454 聯發科、3034 聯詠、3227 原相、4947 昂寶 - KY、3443 創意、3661 世芯 - KY、3035 智原、4919 新唐、6202 盛群、2388 威盛、6237 驊訊、3228 金麗科等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。DRAM 供需仍佳，2408 南亞科、2344 華邦電 2018 年獲利仍可保持高水準。

2. 蘋概：APPLE 預計 2018 年將推多款平價機種，供應鏈 2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成、2439 美律、6176 瑞儀、2313 華通、4958 臻鼎 - KY、4943 康控 - KY、4966 譜瑞 - KY、3607 谷崧等吃補。

3. 被動元件：產品漲價一波接著一波，相關公司有 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6127 九豪、2375 智寶、5317 凱美、5255 美桀、6449 鈺邦、3090 日電貿、6175 立敦、2481 強茂等。

4. 太陽能：資金輪動，6443 元晶、3519 綠能、3686 達能、4934 太極週三轉強。

5. 生技：4147 中裕利多提振族群信心，可留意包括新藥 4147 中裕、4174 浩鼎、4162 智擎、學名藥 4105 東洋、醫材 6499 益安、4107 邦特保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 1786 科妍、眼科 3218 大學光、隱形眼鏡 1565 精華等。

6. 原物料 / 營建：近期盤整，週三原物料 2027 大成鋼、4725 信昌化、1444 力麗、1447 力鵬、1310 台苯及營建 2520 冠德、4550 長佳、2509 全坤建吸睛。

7. 無人商店：無人商店改變購物新模式，概念股包括鏡頭 / 投影 3019 亞光、3504 揚明光、電子標籤 8069 元太、3141 晶宏、生物辨識 3227 原相、5351 鈺創、3D 感測 2360 致茂、6271 同欣電、3374 精材、PA3105 穩懋、2455 全新等。

8. 車用：新能源車成各車廠必爭之地，佔車市比率持續提升，族群相關公司有 3665 貿聯 - KY、1536 和大、8349 恒耀、6238 勝麗、4739 康普、2231 為升等。

9. 高殖利率：保守型投資人可留意預期高殖利率的 2404 漢唐、1582 信錦、3005 神基、3299 帛漢等。

10. 工業 4.0：受惠中國及美國拼智慧製造，2049 上銀、8374 羅昇、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6414 樺漢、3413 京鼎、2464 盟立、6188 廣明等為指標。

11. 金融：美國加速升息循環，金融族群受惠，指標包括 2823 中壽、2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2887 台新金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

