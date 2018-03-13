台股盤後－外資認錯 大立光重回4000 鴻家軍強勢反彈 仰攻11270

台股今 (13) 日在蘋果股價創高帶動下，蘋概股強勢反彈，其中股王大立光重回 4000 元大關，鴻家軍也延續強勢格局，由臻鼎 - KY 領軍強攻，帶動印刷電路板族群走揚，顯卡族群同樣回神，台積電則力抗客戶可能合併利空，推升指數開高走高，終場以最高點 11095.63 點作收，上漲 93.53 點，成交值 1304.63 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也持續開高震盪，終場上漲 1.09 點，以 153.33 點作收，成交值 384.22 億元。

台股類股漲多於跌，漲幅最高的是半導體類股，漲幅達 1.8%，玻陶、電子零組件、光電、油電燃氣、建材營造等漲幅也均超過 1%，電子通路、其他電子、生醫、貿易百貨、汽車、資訊服務、電腦設備、水泥、其他類、化學生醫、紡織、食品、鋼鐵、通信網路、電器電纜、化學、金融、電機機械、觀光等也均收黑。

至於下跌類股則有造紙、橡膠、航運、塑膠、觀光等。

台股今日由電子權值股強勢反彈，台積電穩步走高，終場大漲 5 元，繼續朝歷史高點 266 元邁進，股王大立光也同步走揚，終場也順利站上 4000 元大關。

鴻海集團更是多方指標，早盤一度大漲逾 2%，而臻鼎 - KY 旗下子公司鵬鼎也將跟進 FII 赴中國 A 股申請掛牌，市場預料有機會年底前掛牌，利多激勵臻鼎 - KY 盤中一度亮燈漲停，燿華也跟進漲停，尚茂、嘉聯益、柏承、金像電、華通、健鼎、競國、欣興、旭軟等也漲逾 1%。

顯卡族群也略有回神，儘管青雲依然繼續跌停，不過指標股撼訊重啟漲勢，再度漲停，承啟及麗臺也均收紅。

倫元投顧分析師王信傑表示，台股近期持續反彈，雖然美股略有震盪，不過台股一如之前的走勢，年線依然是支撐，加上隨著股東會時間陸續公布，融券回補買盤也回流，引發部分的軋空買盤趁機進場拉抬，預料在外資也重新回流帶動下，指數將有機會越過前波高點 11270 點。