中教控股(00839-HK)：未來海外收購看重學校「術業有專攻」

中教控股(00839-HK)首席執行官喻愷表示，目前公司賬面上有現金32.43億元人民幣，且無任何銀行借貸。另外若以公司資產負債比控制在30%至40%，則公司仍有1.69億至2.25億人民幣的融資借貸能力。他續指公司擁有較強收購能力，會持續在教育行業有增長性的地區物色收購機會。

公司今日發佈公告稱收購鄭州一家職業學校以及西安一家技術學院。西安學校目前處於虧損，喻愷解釋稱西安學校方面由於目前只計入1.3萬名學生四個月的學費，剩下8個月之學費要在2018年才能體現。他續指，加之去年該校學生新增1萬人，未來亦可保持這一學生人數增長水平，相信未來學校盈利能力能逐步顯現。另外鄭州學校方面，由於此前學校債務較多，中教控股注資後可幫助償清債務同時擴大學校規模，預計學校未來有良好利潤增長和學生人數增加。

公司於去年9月建設廣東白雲學院新校區，可增加學生容量2.6萬名。校區建設將分兩期，一期將於2018-2019學年投入使用，二期將在2年後投入使用。另外公司亦有持續在海外物色收購機會，喻愷稱會有意尋找小規模的海外精品學校，更看重學校「術業有專攻」，在特定行業領域有優勢。

首席財務官莫貴標表示，公司未來會保持不少於30%的派息比率。但由於公司去年底剛上市，預計最快於明年派發今年度的股息。

文：鄒舒惠

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