金價上漲總在升息後？或許現在就可以找買點

如果歷史經驗可以複製，盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管 Ole Hansen 指出， 只要黃金價格維持在每盎司 1285 美元之上，下周前或許就是投資人的買入時機。

Hansen 在報告中寫道，美國聯準會此波 5 次升息，黃金價格都有同樣的走勢，即使升息前金價承受賣壓，但升息後，金價均出現大幅上漲。

Hansen 說，只要金價維持在支撐價位 1285 美元之上，就仍然處於黃金的長期牛市。

市場普遍預期聯準會下周將升息 25 個基點，漢森表示，聯準會的升息動向，將是黃金漲跌的重要關鍵。

聯準會先前曾表示，今年將有 3 次升息，過去幾周來，市場對加速升息的預期普遍升高，Hansen 並指出，目前市場對今年聯準升息 4 次的可能性為 26％。

經濟數據和全球貿易戰日益升高的威脅將不利聯準會採取更積極的行動，Hansen 認為，這對金價來說應該是利多。

上個月，由於投資人擔心高通膨將導致聯準以更快的速度收緊貨幣政策，通膨擔憂升。周二美國國務卿提姆森去職，美元應聲而跌，並刺激投資者對避險金屬的需求，金價出現反彈。

金價近期在 1314 美元之上進行整理。

BMO Capital Markets 基本和貴金屬交易主管 Tai Wong 表示，美國新國務卿蓬佩奧上任後，對黃金短期而言是利多；而新公布的 CPI 數據相比上月的驚人升幅出現放緩，美元再度走底，同時也提振了金價。