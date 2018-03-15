貴金屬盤後─金價破千十週年 黃金小幅收低

週三交易，黃金吐回稍早小漲幅，終場收低。黃金價格自首次突破每盎司 1000 美元以來，已達 10 年。

美元的一些力道讓金價稍微受壓，即使數據顯示二月躉售通膨物價僅溫和上升 0.2%，且二月零售銷售連續第三個月下滑。

4 月黃金下跌 1..50 美元或 0.1%，收每盎司 1325.60 美元。該契約交易一直在相較狹窄的範圍內波動。

根據 BullionVault 研究主管 Adrian Ash，倫敦主要金價在 2008 年 3 月 14 日首次突破每盎司 1000 美元關卡。根據 FactSet data. 數據，依據交易最活絡的契約，盤中高點在 2008 年 3 月 13 日達 1001.50 美元，並於 2008 年 3 月 17 日首次收盤價突破每盎司 1000 美元。

Ash 在其最新報告表示，「必須要花超過 18 個月的時間，才能讓 1000 美元的金價框架堅持下去。但自 2009 年 10 月 2 日早上以降，全球的倫敦基準價格一直沒有達三位數字。」

「在 2018 年 3 月，對股市和債券市場的冷靜，讓現在的黃金價格不再急於上漲。」

週三，ICE 美元指數僅小升 0.1% 至 89.70，但該指數本月迄今約下降 1%。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「因為擔心美國的保護主義和政治戲碼會讓投資者在邊緣，黃金可能返回到日常生活中。從中長期來看，美國升息預期可能會為金價帶來不利影響，短期多頭可能受益於當前的不確定性。」

FOREX.com. 技術分析師 Fawad Razaqzada 表示，「倘若股市再次承壓，黃金的避險需求可能找到支撐，如果美元也因為川普的保護政策而進一步下跌的話，黃金避險需求會更多。」美股在黃金週三收盤時，主要股指多空交錯。

Razaqzada 補充，「但短期內，大部分仍視 Fed 的通膨和下週的升息預期而定。」

其他金屬交易：

5 月白銀下跌 0.5%，收每盎司 16.537 美元。

在 ETF 中，著重白銀的 iShares Silver Trust 下跌 0.2%。SPDR Gold Shares 下跌 0.1%。VanEck Vectors Gold Miners ETF 卻收高 0.3%。

5 月銅上升 0.7% 至每磅 3.159 美元。4 月白金下跌 0.6% 至每盎司 961.50 美元。6 月鈀金下跌 0/7% 至每盎司 984.75 美元。