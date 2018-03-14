分析師：若金價維持在1285美元上方 下周是買入良機

盛寶銀行分析師說，若歷史可殷鑑，只要金價維持在每盎司 1285 美元上方，那麼下周可能是黃金投資者買入黃金的良機。

周二 (13) 日，美元走軟加上川普總統開除國務卿蒂勒森 (Rex Tillerson)，觸發黃金避險需求，4 月黃金上漲 6.30 美元或 0.5%，收每盎司 1327.10 美元，稍早盤中低點曾達 1313.80 美元。現貨黃金則來到 1326 美元，上漲 0.24%。

現貨黃金走勢

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 週二在一份報告中指出，在本輪週期迄今為止所見的 5 次升息，都導致了同樣的行為，即「在決議聲明之前黃金遭受賣盤，而一旦聲明出爐，金價就會強勁反彈」。

FX168 財經網援引 Hansen 的補充說，只有金價維持在每盎司 1285 美元支撐上方，他依然長期看漲黃金。

儘管外界普遍預計美國聯準會 (Fed) 將在下周升息 25 個基點，但 Hansen 表示，黃金市場的關鍵將是 Fed 的前瞻指引。

在之前的經濟預測中，Fed 表示，預計今年將有 3 次升息。但在過去幾周內，市場對於 Fed 採取更有力行動的預期有所升溫。Hansen 指出，目前市場預期 Fed 今年升息 4 次的概率為 26%。

但 Hansen 解釋說，經濟資料和全球貿易戰日益增長的威脅，不支持 Fed 採取積極的行動，而這應會利多金價。