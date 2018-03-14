2017年度薪資大調查建築業起薪最高、幼教排最後

隨著國內景氣復甦，你的薪資有多少呢？根據人力銀行統計，2017 年就業市場薪資水準微幅提升 0.86%，起薪最高的行業是建築營造／不動產相關的 32,904 元，成長幅度最高的產業也是建築營造／不動產相關，平均月薪漲幅超過 1,300 元，若是以職務來看，最高的職務的是光電 IC／電子通訊的 36,000 元排名第一，起薪最低的職務則是幼教才藝／補習進修，起薪只有 27,964 元。

1111 人力銀行公布「2017 年度薪資調查」，從整體來看，去年就業市場的薪資水準微幅提升 0.86%，起薪最高的行業是建築營造／不動產相關，以起薪 32,904 元揮別連續 3 年下降的陰霾，重回第一寶座，第二名則是去年的龍頭電子科技／資訊／軟體／半導體，以 32,808 元居次，而第三名則是金融投顧／保險相關，以 32,664 元成為第三名。

從成長幅度來看，2017 年薪資成長幅度最高的產業以建築營造／不動產相關，平均月薪漲幅超過 1,300 元，成長 4.2%，其次是農林漁牧／水電資源，成長近 4.0%，與金融投顧／保險相關成長 3.3%。

若依職務別看，起薪最高的職務分別是光電 IC／電子通訊的 36,000 元排名第一、生物科技／化學製藥的 35,287 元排第二。人力銀行表示，適逢校園徵才旺季，許多科技業廠商紛紛以大學畢業生起薪 4 萬元招攬生力軍，再觀察半導體龍頭，台積電釋出 12 個月本薪、2 個月年終，還加上大約 18 個月的現金獎金及酬勞，全年薪資高達 33 個月，以新進碩士畢業工程師為例，輕鬆晉身百萬年薪一族。

調查也顯示，起薪最低的職務分別是幼教才藝／補習進修，起薪 27,964 元、美編設計／裝潢設計，起薪 28,550 元，與美容美髮／餐飲旅遊，起薪 28,587 元，平均起薪都在 3 萬元以下。人力銀行指出，由於今年景氣轉強，再加上一例一休政策影響，生活服務與操作技術相關職務，因為有輪班需求，需要補足人力缺口，在薪資上會優先調整，其中每月平均工時高達 217.6 小時的保全相關職務，在人力需求提高的現況下，薪資也較容易獲得調整。

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