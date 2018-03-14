台股盤前─融券回補高峰+外資認錯買盤 多方蓄勢戰前高

台股加權指數昨 (13) 日上漲 93.53 點，漲幅 0.85%，以 11095.63 點作收，成交值 1307.81 億元，今 (14) 日開盤前觀察到美股回跌，不過，分析師認為，大盤已站上 11000 點關卡並成功越過月線扣抵值，儘管面臨前高恐震盪加劇，但台股進入融券回補高峰期，加上外資兩個交易日來買超約 210 億元，挑戰年初高點 11270 點的走勢可期。

三大法人昨合計買超 94.54 億元，其中，外資買超 86.20 億元、投信賣超 2.27 億元、自營商買超 10.60 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1147 口至 18018 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1091 口至 50013 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 687 口至 16097 口。

美股昨震盪回跌，道瓊工業平均指數下跌 171.58 點或 0.68% 至 25007.03；Nasdaq 指數下跌 77.31 點或 1.02% 至 7511.01，終止連續 7 個交易日的漲勢；S&P500 指數下跌 17.71 點或 0.64% 至 2765.31。科技股和金融股跌幅近 1%；費城半導體指數收低 22.44 點或 1.55% 至 1423.46。

被視為台股風向球的美林論壇登場，邀請到台積電、鴻海等重量級企業出席，今日由力成、穩懋、聯發科、美律、致茂、英業達、旺宏、聯電將打頭陣，外資動態值得注意。

蘋果最大 3D 感測元件供應商 Lumentum 宣布收購同業 Oclaro，法人指出，此將擴大台灣相關供應鏈接單，台廠在蘋果當紅的 3D 感測元件領域將扮演更重要的角色，其中，穩懋訂單將放大受惠最深，而上游晶廠全新、環宇也沾光。

新加坡半導體大廠博通欲併購美國高通，周一被川普以國安為由發布行政命令封殺，此科技業史上最大宗併購案宣告破局，也讓台灣半導體廠商鬆了一口氣。

台灣央行特別在業務報告中示警，建議企業宜強化避險操作，並提高產品競爭力，以降低新台幣匯率波動的影響，甚至罕見提出短期避險策略、避險管道和長期策略，有暗示未來新台幣匯率易升難貶的意味。

小米即將發表新款智慧手機紅米 Note5，小米總裁林斌透露，紅米 Note5 具備 AI 人臉解鎖功能，成為繼 iPhoneX 之後，又一款支援人臉辨識的手機。

法人提醒，美國聯準會將在 3 月 20 日召開會議，這次升息機率已幾乎是百分百，市場關注重點在於第一次升息後接下來的升息次數，後續須高度關注美元和美國 10 年期公債殖利率的變化，關係著外資的進場態度。