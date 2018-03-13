昇華2月營收跳增 11部在手戲劇挹注今年營運成長

文創股昇華娛樂 (4806)2 月營收 4670 萬元，月增 106 倍，主要受惠網路劇《變身女友》順利拿到准播證，並於今年 1 月底在中國 OTT 平台「騰訊視頻」上架播出，認列合約收入進而帶動。展望 2018 年，尚有 11 部在手戲劇，包括中國古裝劇《魔法公主》、《公主駕到》以及大型網台聯動劇《哪吒》等，隨著戲劇陸續上架播出，可望挹注整體營運呈現成長。昇華表示，2 月營收主要來自中國都市愛情時裝劇《變身女友》的合約收入貢獻，該劇係與騰訊視頻簽訂獨播合約，全 20 集中僅有第一集為免費收看、餘下 19 集皆為 VIP 會員付費觀看，目前累計播放量已突破 7000 萬，九成以上即來自用戶付費觀看，凸顯昇華製作團隊內容選材精準。



昇華累計今年前 2 月合併營收則為 4714 萬元，年減 39%，由於 2017 上半年仍有台灣長青本土劇《甘味人生》及偶像劇《狼王子》認列收入挹注，整體營收基期較高。



根據骨朵傳媒最新出爐的「2017 年網路劇報告」統計，去年在中國各大 OTT 平台上架播出的網路劇共有 295 部，類型橫跨喜劇愛情、懸疑推理、玄幻仙俠、歷史戰爭等多元題材，前台總播放量高達 1631.3 億，足足較 2016 年的 892.5 億成長近倍。昇華看好總體影劇市場的高度成長表現，加上中國政府新近提出的 31 項惠台政策，充分釋出對台影視業者的善意態度，台灣文創影視業者在中國相關市場的市占率可望再現成長，昇華亦將善用原創劇本與精良製作團隊的優勢，在今年即將啟動的大型戲劇項目上，創造較同業更佳的表現水準。



展望 2018 上半年營運，昇華表示，今年戲劇播出由《變身女友》打頭陣，緊接著 11 部在手戲劇的審查與洽談播出進度也十分良好，將陸續貢獻戲劇製作收益，塑立昇華在中國影視業者的品牌形象，連帶為《法門寺密碼》、《奇皇妃》等籌備中項目吸引投資目光；另一方面，昇華參與投資的台灣黑幫電影《角頭 2》自春節上映迄今全台票房亮麗破億，口碑持續攀升，預計將可與昇華旗下戲劇同步挹注今年整體營運成長動能。



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