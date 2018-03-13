智原FPGA-to-ASIC解決方案 已完成多項AI專案

ASIC 設計服務暨 IP 研發銷售廠商智原 (3035) 搶進 AI 市場有成，宣布其 FPGA-to-ASIC 解決方案已成功完成多項 AI 人工智慧相關的 ASIC 專案，如無人機影像辨識、醫療影像分析、智慧家電與 3D 感應等應用，提供了更優越的功耗與效能表現，同時降低整體系統成本。智原的 FPGA-to-ASIC 解決方案搭配其豐富的 IP 資料庫，並提供先進 FinFET 製程的 PCIe Gen 3/4、MIPI D-PHY、DDR3/4 與 SerDes 12/16/25/28/56G 等高速傳輸介面，可滿足 AI 晶片對於高資料頻寬與低反應時間 (latency) 的需求。從雲端到終端運算，無論機器視覺、自然語言處理 (NLP) 與情緒分析(sentiment analysis)，智原都能依需求轉換整合，提供優化的 ASIC 設計，相較於 FPGA 晶片，能源效率可提升 30-100 倍，此外，智原的客製化 SRAM 面積可縮減約 5%-50%，以及透過 SRAM 自動測試及修復的電路設計，晶片生產良率則可再向上提高達 10%。



智原營運長林世欽表示：「隨著 AI 演算法規格趨向收斂，市場對 AI 產品需求量日益增加，客戶陸續以晶片取代 FPGA，以提升成本競爭力。智原的 ASIC 服務迄今已完成數千個設計案，累積數億顆晶片出貨量，通過市場驗證，可加速實現新一代深度神經網路 (DNN) 演算法應用。」







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』