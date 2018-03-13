茶飲料上市大爆發 飲料廠、包材及代工廠喜迎旺季

即將進入炎夏飲料產品銷售旺季，包裝茶飲料是各飲料廠必爭之地，相關廠商除泰山 (1218-TW)、黑松 (1234-TW)、統一 (1216-TW) 等品牌飲料大廠外，包材廠如旭源 (8421-TW) 及填充代工廠宏全 (9939-TW) 等，可望隨著旺季到來，營運同步受惠。

可口可樂公司今天宣布在台新上市的「原萃」綠茶玉露，為繼原萃綠茶之後的後續產品，強調將日式茶中頂級的玉露茶葉細磨後融入茶湯，充分釋放甘甜，呈現真實茶韻，口感清爽不苦澀，玉露是日式茶中的頂級茶葉，經過 20 天以上的覆蓋栽種，減少日照帶來的苦澀味，茶湯特別圓潤甘甜。

可口可樂此一新產品在台委由宏全代工，宏全目前在台中有一、二、三廠的生產，宏全主管則指出，各委託生產廠商陸續有後續新產品上市，今夏的接單相當忙碌，包括熱充填及無菌包等生產線接單都爆滿。

飲料收縮膜包材廠旭源也已打入統一、黑松的品牌大廠的供應鏈，該公司在今年收縮膜營收比重，可望較去年營收 10% 再向上成長。

黑松董事長張斌堂持續看好茶飲料在台灣市場的銷售，繼去年推出「茶尋味」產品後，預計今年將持續推出該系列新產品，黑松公司去年茶飲料營收約在 4 億元，今年茶飲料銷售目標為站上 5 億元大關。

依經濟工業局統計，2017 年全台飲料的銷售值為 555.9 億元，較 2016 年的 558.6 億元衰退約 0.5%，飲料業者對包裝飲品仍最看好茶飲料市場，今年預計有多項新產品將上市，市場熱度提升。