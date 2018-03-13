龍源電力(00916-HK): 風電平價上網有利整頓市場

《風電發展「十三五」規 劃》中 明 確到 2020年底全 國 風 電 累 計 並 網 裝 機容量達到2.1億 千 瓦 以 上，其 中 海 上 風 電 並 網 裝 機 容 量 達 到500萬 千 瓦 以 上，風 電 年 發 電 量 確 保 達 到4,200億 千 瓦 時，約 佔 全 國總發電量的6%。

作為主要風力發電企業，龍源電力(00916-HK)董事長喬保指出，未 來 風 電 平 價 上 網 必 將 擠 壓 風 電 項目 的 利 潤 空 間，促 使 風 電 開 發 商 轉 變 思 路，積 極 尋 找 新 的 途 徑以 適 應 發 展 需 要，勢 必 有 利 於 風 電 市 場 的 整 頓 清 理，理 性 投 資淘 汰 機 會 投 機 者，從 而 保 護 了 風 電 市 場 健 康 可 持 續 的 發 展。同時 也 會 緩 解 惡 意 競 爭 給 公 司 帶 來 的 壓 力，減 少 無 效 投 入。

此外，2018年限 電 問 題 依 然 存 在，對 於 中 東 部 地 區 資 源 的 拼 搶 將 更加 激 烈。全 球 能 源 供 求 關 係 將 總 體 緩 和，應 對 氣 候 變 化 進入 新 階 段，新 一 輪 能 源 科 技 革 命 加 速 推 進，全 球 能 源 治 理 新 機制 正 在 逐 步 形 成。全 球 範 圍 內 可 再 生 能 源 競 爭 加 劇，在 越 來 越多 國 家，固 定 電 價、綠 證 等 優 惠 政 策 逐 步 讓 位 於 市 場 電 價、企業 直 購 和 政 府 電 價 競 標 機 制，市 場 競 爭 環 境 日 趨 激 烈。國 內 主業 及 非 電 主 業 企 業 都 陸 續 進 入 新 能 源 市 場 加 劇 了 競 爭，對 公 司擴 展 海 外 業 務 提 出 了 更 高 的 要 求。

2017年度業績，龍源電力收入245.92億元(人民幣. 下同)，同比增長10.3%；股東應佔利潤38.46億元，同比升8.4%；每股盈利0.4589元，升約8%。末期息每股0.0918元，升7.2%。

集團董事長喬保平期內收 入增長10.3%，主 要 是1. 新 項 目 投 產 風 電 售 電 量 上 升，以 及 三 北地 區 限 電 改 善 導 致 平 均 利 用 小 時 增 加 所 致；2. 風電特 許 權 在 建 項 目 本 年 屬 於 工 程 收 尾，開 工 量 減 少，導至期內服務特許權建設收入降低4.67億元；3. 煤 炭 價 格 上 升，煤炭銷售收入增加3.41億 元；4. 火電售電量增加，電價調升，收入因而上升1.92億 元。

2017年集 團 煤 炭 消 耗 成 本大升45.4%至24.75億 元，原因是煤 炭 價 格 上 漲，發 電 及 供 熱 平 均 標 準 煤 單 價 上 升 約35.2%；以及受 發 電 量 及 供 熱 量 增 加煤 炭 消 耗 量 的 影 響。其他經營開支7.84億 元，增長51.4%。主 要 是 由 於計 提 減 值 準 備 ，稅金成本增加。

2017年，集 團 累 計 完 成 發 電 量455.83億 千 瓦 時，其 中 風 電發電量344.48億 千 瓦 時，同 比 增 加14.97%；主要受益於裝 機 容 量 增 長 和 限 電 比 例 的 降 低；風電平均利用小時數為2,035小時，提高134小時，原因是限 電 比 例 的 降 低。期內集 團 火 電 控 股 發 電 量 為105.15億 千 瓦 時，同比升5.35%。

全 年獲能源局 核 准32個 風 電 項 目，合 計 容 量1,788兆 瓦，其 中 非 限 電 地 區 佔 比 達 到97%以 上。截 至2017年底集團已核准未投產風電項目達7.3吉 瓦，能 夠 滿 足「十 三 五」期間 的 持 續 發 展 需 求。全年投產風電項目10個，容 量1,026.5兆 瓦，其 中 有552兆瓦為海上風電。建設投產的項目中，南非兩期共244.5兆瓦項目並網發電，成 為集 團 在 海 外 首 個 自 主 投 資、施 工、運 行 的 項 目。

至2017年底集團控 股 裝 機 容 量 為20,520兆 瓦，其 中 風 電 控 股 裝 機 容 量18,395兆 瓦，火 電 控 股 裝 機容 量1,875兆 瓦，其 他 可 再 生 能 源 控 股 裝 機 容 量250兆 瓦。2017年集 團 所 有 發 電 業 務 平 均 上 網 電 價 530元/兆 瓦 時，跟2016年持平。其中風 電 平 均 上 網 電 價 566元/兆 瓦 時，下 降4元，主 要 因為限電的改善風電售電量增加。火 電 平 均 上 網 電 價384元/兆 瓦時，上升4元。

拓 展 海 外 市 場方面，重 點 推 進 波 蘭、塞 爾 維 亞、哈 薩 克 斯 坦、加 拿 大、美 國 等 國 家 的 風 電 綠 地 項 目。2017年所屬加拿大德芙琳風電場累計發電28,209萬千瓦時。集團所屬南非德阿項 目於11月投產發電。

2017年全社會用電量63,077億 千 瓦 時，同 比 增 長6.6%。分 類 型 看，並 網 風 電3,057億 千 瓦 時，同 比 增長26.3%；水 電 發電 量11,945億 千 瓦 時，同 比 增 長1.7%，佔 全 國 發 電 量 的8.6%；火電發電量45,513億千瓦時，同比增長5.2%，佔全國發電量的70.9%；核 電 和 並 網 太陽能發電量分別為2,483和1,182億 千 瓦 時，同 比 分 別 增 長16.5%和75.4%，佔 全 國 發 電 量 的 比 重 分 別 比 上 年 提 高0.3和0.7個 百 分 點。國 家 電 網明 確 提 出 力到2020年根本解決新能源 消 納 問 題，棄 風 棄 光 率 控 制 在5%以 內。

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