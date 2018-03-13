安踏(02020-HK)上市十年 鑄造「大國品牌」

安踏(02020-HK)自2007年至2017年上市10年期間，從一家民營企業轉型成為具有國際競爭能力和現代治理結構的公司。安踏從上市至今，走過了消費的升級，渠道的轉型，以及互聯網和電商的崛起。鑄就了安踏這一個「大國品牌」；若以市值計算，市值突破千億港元，成為中國第一，全球第三大的體育用品品牌。

這十年，安踏收入由29.9億元(人民幣.下同)增長至166.9億元；股東應佔利潤由5.4億元升至30.9億元；店鋪數目由4716家增加至10,983家；員工數目由10,280人增加至18,800人。

安踏主席兼首席執行官丁世忠於業績報告中介紹，2017年，安踏多品牌陣容又增加了KOLON SPORT和KINGKOW兩大品牌，新的物流中心將於2018年啓用，大大提升由生產至銷售配送的供應鏈效率，這將有助於安踏能夠最大程度地吸納新增的消費需求，以及為發展個人化產品市場鋪平道路。

從安踏的大眾定位到高端市場，由專業體育到大眾體育，從高端休閒運動到城市健步以及戶外領域，安踏都有覆蓋以滿足每一個消費者的需求。今後，安踏不單滿足於成為領先的中國多品牌公司，更渴望成為具備國際競爭力的多品牌公司。有見及此，安踏於2018年開啓全球化戰略。期望能透過產品創新和研發的投入，拓展市声。安踏會繼續物色更多具增長潜力的國際高端體育用品品牌，滿足每一個消費者的運動產品的需求，滲透到不同的市場區隔之中。同時，亦會繼續提升產品差異化，以提升於跑步、拳擊、籃球、女子健身、綜合訓練及滑雪的市場份額。渠道方面，丁世忠認為電商在未來十年將保持快速增長，與購物中心成為最主要渠道，街鋪亦會從「小而雜」走向「大而精」。

2017年中國的消費品零售總額增長為10.2%，達到約人民幣36.6萬億元，佔總體GDP的44%，成為拉動經濟增長的主要動力。為了提升中高端消費群，中國還設立了打造先進製造業的目標，並且升級價值鏈。中國致力於提升消費商品的質量，丁世忠相信這一新舉措將會是推動中國經濟增長的新引擎。

安踏將繼續利用多品牌組合的競爭優勢，加強對所有細分市場的滲透。中國的體育用品市場伴隨著消費者行為的改變及需求的提升而持續增長。同時，消費者的喜好越來越關注於追求個性、價值，以及體驗。此外，分銷渠道同樣也在因應線上線下渠道的整合而經歷結構性的變革。中國的消費者區隔情況隨著不同城市而有所不同，包括在人口屬性、分銷渠道及消費能力方面都有所差異。因此，安踏需要繼續通過「單聚焦、多品牌、全渠道」的戰略，進一步滲透到中國不同的市場。

中國的市場情況獨特，消費者對「運動休閒」時裝的喜好程度增加，而且對於「功能化」、「差異化」、「高端化」體育產品的需求變強。因此，體育品牌的設計到研發、生產至配送的速度有助緊貼市場需求。為了應對這些挑戰，安踏已打造了一條高效的供應鏈，以及一個新的物流中心，將有望於2018年投入運營，有望進一步降低用時，並能更及時地回應消費者的需求。

安踏體育2017年度收益166.92億元人民幣，同比增25.1%；股東應佔溢利30.87億元人民幣，同比增29.4%；基本每股盈利由上年的95.36分升至117.01分；擬派末期股息每股普通股港幣41分及特别股息每股普通股港幣16分。

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